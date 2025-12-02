2.5Gbps対応スイッチングハブの新モデルが発売　5ポート＆8ポートの2種類

エレコムは12月2日、全ポートが2.5Gbpsに対応するコンパクトサイズのファンレス設計、2.5Gマルチギガ対応スイッチングハブの2モデルを12月上旬に新発売すると発表した。価格は5ポートモデル（EHC-Q05MA2-HB）が8,980円、8ポートモデル（EHC-Q08MA2-HB）が12,800円だ。

この新製品は、高速インターネットサービスを利用する家庭やオフィスでの使用を念頭に置いた2.5Gbps対応のスイッチングハブで、ストリーミング動画やオンラインゲームを快適に楽しむことができるとしている。片手で持てるコンパクト設計に加え、50℃までの耐熱に対応する放熱性に優れたメタルケースを採用し、ファンレス設計を実現した。

様々な設置オプションを提供する本製品は、平置きのほか、壁掛けや別売りのマグネットオプションを用いた金属面への設置も可能だ。省エネ機能とループ検知機能を備え、未使用ポートの電力を抑えたり、ネットワーク障害時にはLEDランプが点滅して通知する。

ユーザーが2.5Gbpsで通信するためには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要がある。また、EUのRoHS指令に準拠し、環境保全にも配慮している。