アルミボディの高級質感。カラバリ豊富なUSBメモリが新発売

エレコムは、12月上旬よりキャップ式USBメモリを新発売する。価格はオープン価格となっている。

この新製品のUSBメモリは、キャップによりコネクターをゴミやホコリからしっかり保護し、安心して使用できるよう設計されている。また、キャップは本体後ろ側に装着可能で、紛失の心配もない。ボディには上品な質感のアルミ素材が採用されており、見た目にも高級感がある。USB 5Gbps（USB3.2(Gen1)）に対応し、データ転送の最大速度は150MB/sを実現しているという。ただし、この速度は同社の環境での実測値であり、すべての環境で保証されるわけではないとのこと。

セキュリティ面では、エレコムのWebサイトからダウンロードできる「PASS(Password Authentication Security System)」や「PASS(Password Authentication Security System)×AES」といったパスワード自動認証機能付き暗号化セキュリティソフトに対応。これにより、登録したパソコンではパスワード入力なしに使用でき、万が一の紛失や盗難によるデータ漏えいを防ぐ設計となっている。

カラーバリエーションは、32GBおよび256GBモデルにブラックとゴールドを用意し、64GBおよび128GBモデルにはブラック、ゴールド、ブルー、ピンクを用意している。64GBや128GBの多様な色展開で、ユーザーのニーズに応える設計だ。これにストラップホールも備えており、自分好みにカスタマイズすることも可能だ。