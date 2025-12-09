冷え性の味方。“遠赤外線×綿素材”のやさしい温もりウェアが登場

エレコムは12月9日、肌ざわりの良い綿素材を使用した新製品「ECLEAR リカバリーネックハグ」と「ECLEAR リカバリーおなかハグ」を12月中旬よりロフト（一部店舗除く）で先行発売すると発表した。2026年2月からは全国の家電量販店やECサイトでも順次販売を開始するという。価格は「ネックハグ」が3,579円、「おなかハグ」が3,680円だ。

新製品は、首元や腹部をしっかりカバーしてじっくり温めることが特徴。どちらも極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilectを採用しており、身体から放出される遠赤外線を輻射して穏やかな温かさを持続する。また、綿素材のおかげで肌触りが良く、汗を吸ってムレにくい設計だ。

「ネックハグ」はフリーサイズで、首の太さに応じて調節可能なドローコードが付いていることで、ぴったりフィット感を実現している。一方、「おなかハグ」はS-M（58cm-68cm）とL-XL（68cm-79cm）の2サイズ展開で、体型に合わせて選べるため、ずれ落ちや締め付け感の心配も少ない。冬場の防寒、リラックスタイム、また大切な方へのギフトとしても最適だ。

デザインはシンプルで年齢を問わず使用しやすく、フラットシーム縫製により縫い目部分の違和感が少ない。遠赤外線による血行促進作用もあり、冷えが気になる季節に頼りになるアイテムとなるだろう。