大手町に「昭和」を完全再現！　懐かしのレトロ体験イベントで「あれっ……なんか目から汗が」

実は「昭和100年」だった2025年。大手町でも12月8日（月）から昭和系イベントが始まりました。

昭和の部屋を完全再現したフォトスポットや昭和アイテムの展示、古書マルシェなど、レトロ好きの心をくすぐる内容。フォトスポットなんか、思わず「うわ懐かしい…」と声が漏れそうな仕上がりです。

昭和レトロが令和に復活

12月8日（月）から、大手町プレイスで 「OTEMACHI タイムスリップ 2025 -昔懐かしいあの頃へ-」が開催中です。

フォトスポット

昭和の部屋を再現したフォトスポット。設置されたブラウン管テレビにはフォトスポット内の自身の姿が映し出されます。オフィスビルの一角にあるとは思えない完成度！

あの頃体験

ジュースやタバコの小型自販機、琺瑯（ホーロー）看板などの昭和の実物アイテムを展示。

レトロブックマルシェ

古本、漫画、絵本、雑誌の切り抜きなど、個性豊かな古書店が大集合。昼休みに買いに行くもよし。でも気が付いたら昼休みが終わっちゃいそう！

コッペパン販売

昭和の給食といえば「コッペパン」。イベントでは亀有の「吉田パン」が出店し、おかず系からスイーツ系までバリエーション豊かなコッペパンを販売します。

OTEMACI タイムスリップ 2025

日時：2025年12月8日（月）〜12月12日（金） 11:00～19:00

※フォトスポットのみ12月3日（水）〜12月19日（金）終日

会場：大手町プレイス 1階・3階（東京都千代田区大手町二丁目3番1号から2号）

1F：フォトスポット・あの頃体験（終日）/ 年賀状レトロポスト（11:00-15:00）

3F：レトロブックマルシェ（11:00-19:00） / コッペパン販売（11:30- ※なくなり次第終了）

入場料：無料（事前申し込み不要）