2026年はどんなことが書かれるのだろう？　来年用手帳とカレンダーを眺めながら新しい一年にワクワクしよう！

文●MOVIEW 清水

　今年も残すところあと1ヵ月あまり。そろそろ来年の準備にも取り掛かりたい時期となった。丸善 丸の内本店 4階文具コーナーでは毎年恒例となっている「2026年 丸善 ダイアリーフェア」と「2026年 丸善 国内外カレンダーフェア」を開催している。

　「手帳やカレンダーなんてスマホのほうが便利」という人もいるだろう。確かにデジタル化した情報はどこでも取り出せ、情報を共有したり、再活用できるという利点はあり、合理的である反面、どこか味気なく、誰もが同じUIで自分らしさを演出できない。今回の両フェアではビジネスからカジュアル、ちょっと変わったユニークなアイテムまで多様な手帳、カレンダーが用意されている。

ビジネス特化の手帳から、自分の記録を残す手帳まで、お気に入りの手帳を見つけよう

　「2026年 丸善 ダイアリーフェア」は文具コーナー内で3列に及ぶスペースに手帳を取り揃え、いったいどのくらいの手帳が並んでいるか想像できないほどの規模。その内容も様々で、ビジネス手帳に適したもの、日記風に使えるもの、自分や家族の記録として使えるものなどなど、使い方次第でいろいろな楽しみ方ができる。

見渡す限りの手帳の山。写っていない左側にも手帳がびっしり並べられている

　一口に手帳といってもその用途は様々。ビジネスを円滑にするためのスケジュール管理は基本中の基本だが、持ち歩くことを重視するなら小さなサイズがいいし、チームやクライアント、周囲の情報も書き込むならノート大のサイズのほうがいいだろう。

　プライベートな手帳ならデコって楽しい雰囲気にするのもいいし、家族や友達のことも書き込めば、その年の記録として残しておくこともできる。何より手書きで書き込むのは、デジタルのように「このテキストボックスを使ってここに書き込む」といった杓子定規な作りに勝る自由度がいい。

ビジネス向け手帳の中にはこうした職種に特化した手帳もある

大きめな手帳には多くのことが書き込めるが、左右に日付順に書く手帳、左は日付だが右は自由度が高い手帳、右ページは左の日付をさらに細かく時間ごとに書ける手帳など、使用者に合わせて選べるバリエーションが揃っている

このような見た目の手帳なら外で使うときの印象もアップできる？

中身が方眼の手帳は文字位置を揃えやすく、見た目もすっきり。このフェアでは写真のように中身が見られたり、書き方の見本もある手帳も多いので、内容を確かめて購入することができる

　どうせなら自分の好みの装丁になっている手帳を使いたいもの。このフェアでももちろんたくさんの装丁が用意されているので、自分らしい顔の手帳を見つけられる。

カジュアルな手帳ならテクスチャやイラストの手帳もいいだろう

後々まで残す目的なら、こうした豪華な見栄えの手帳もお薦め。モザイク画であったり、写真アルバムのような装丁もある

効率よく家族ごとの予定を把握しやすい、家族向け手帳。お子さんを抱える方には便利

ぱっと見手帳に見えないが「手帳バイヤーが選ぶ20260すすめ手帳」とされている手帳。サンプルを見ると自由度が高そうだ

手帳内にきっちり書きたいという人には手帳にはさんで保管できるテンプレートを使うのもいい。他に手帳内に貼って使うシールや仕切り、付箋、手帳用筆記具などの周辺製品もフェア売り場で一緒に購入できる

　こうした普通の手帳以外に、システム手帳のリフィルも用意されている。会場内は種類が多く、その人のニーズに合う手帳に出会える手帳フェア。来年に思いを馳せつつ眺めてみるのはいかがだろうか。

部屋を彩るカレンダー　1年間使うものだからこそ好きなデザインを選びたい

　「2026年 丸善 国内外カレンダーフェア」は手帳フェアほどの売り場面積はないが、実用に特化したもの、趣味に特化したものなど多数のカレンダーが展示されている。

カレンダーフェアはこの写真以外にスタンダードなカレンダーの並ぶ棚がある

こちらがスタンダードなカレンダーの棚。基本的に数字だけのカレンダーとなっており、卓上から壁掛けまで様々なサイズが用意されている

卓上カレンダーといっても大小サイズがあり、机の大きさによって選べる。毎月下旬になると来月も見たくなるが、3ヵ月分表示できる卓上カレンダーもある

　カレンダーは、いわばポスターを1年間限定で貼っているようなもの。部屋の雰囲気や貼るスペースに合わせて、推しもカレンダーを選ぶもよし、風景や動物などで癒やされるもよし、好みのカレンダーを選びたい。

定番の風景写真を使ったカレンダー。下の段に壁掛けカレンダーも写っているが、世界遺産やお城といった写真で普段行けない場所の写真が楽しめるのが魅力だ

お花の写真を使ったカレンダーも定番アイテムの一つ。家の中に生ける花をカレンダーで代用すると1年中花のある生活空間にできる

動物好きには動物写真を使ったカレンダーもいいだろう

もちろん猫好きには猫カレンダーも。プロが撮った猫写真やSNSで話題になったペット写真カレンダーなど種類は豊富だ

六曜や月齢の入ったカレンダーも職種や住んでいる場所の立地で必須という人もいるだろう。月齢は潮の満ち引きに大きく影響し、何メートルという単位で潮位が変わることもあるので、海に関わる人にはとても重要だったりする

机の上にちょっと変わった型抜きしたカレンダーや組み方で見える月が変わるカレンダーなどはいかがだろうか？

　この他にもキャラクターを用いたカレンダーや海外カレンダーのコーナーが用意されている。

　手帳やカレンダーは基本的に在庫限りということが多い。年末が近づくに従って売り切れてしまうアイテムもあるので早めに購入することをお勧めする。

「2026年 丸善 ダイアリーフェア」「2026年 丸善 国内外カレンダーフェア」
会期：～2026年1月6日（火）
会場：丸善 丸の内本店　4階文具コーナー
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ4階
入場料：無料

