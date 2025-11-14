2026年はどんなことが書かれるのだろう？　来年用手帳とカレンダーを眺めながら新しい一年にワクワクしよう！

今年も残すところあと1ヵ月あまり。そろそろ来年の準備にも取り掛かりたい時期となった。丸善 丸の内本店 4階文具コーナーでは毎年恒例となっている「2026年 丸善 ダイアリーフェア」と「2026年 丸善 国内外カレンダーフェア」を開催している。

「手帳やカレンダーなんてスマホのほうが便利」という人もいるだろう。確かにデジタル化した情報はどこでも取り出せ、情報を共有したり、再活用できるという利点はあり、合理的である反面、どこか味気なく、誰もが同じUIで自分らしさを演出できない。今回の両フェアではビジネスからカジュアル、ちょっと変わったユニークなアイテムまで多様な手帳、カレンダーが用意されている。

ビジネス特化の手帳から、自分の記録を残す手帳まで、お気に入りの手帳を見つけよう

「2026年 丸善 ダイアリーフェア」は文具コーナー内で3列に及ぶスペースに手帳を取り揃え、いったいどのくらいの手帳が並んでいるか想像できないほどの規模。その内容も様々で、ビジネス手帳に適したもの、日記風に使えるもの、自分や家族の記録として使えるものなどなど、使い方次第でいろいろな楽しみ方ができる。

一口に手帳といってもその用途は様々。ビジネスを円滑にするためのスケジュール管理は基本中の基本だが、持ち歩くことを重視するなら小さなサイズがいいし、チームやクライアント、周囲の情報も書き込むならノート大のサイズのほうがいいだろう。

プライベートな手帳ならデコって楽しい雰囲気にするのもいいし、家族や友達のことも書き込めば、その年の記録として残しておくこともできる。何より手書きで書き込むのは、デジタルのように「このテキストボックスを使ってここに書き込む」といった杓子定規な作りに勝る自由度がいい。

どうせなら自分の好みの装丁になっている手帳を使いたいもの。このフェアでももちろんたくさんの装丁が用意されているので、自分らしい顔の手帳を見つけられる。

こうした普通の手帳以外に、システム手帳のリフィルも用意されている。会場内は種類が多く、その人のニーズに合う手帳に出会える手帳フェア。来年に思いを馳せつつ眺めてみるのはいかがだろうか。

部屋を彩るカレンダー 1年間使うものだからこそ好きなデザインを選びたい

「2026年 丸善 国内外カレンダーフェア」は手帳フェアほどの売り場面積はないが、実用に特化したもの、趣味に特化したものなど多数のカレンダーが展示されている。

カレンダーは、いわばポスターを1年間限定で貼っているようなもの。部屋の雰囲気や貼るスペースに合わせて、推しもカレンダーを選ぶもよし、風景や動物などで癒やされるもよし、好みのカレンダーを選びたい。

この他にもキャラクターを用いたカレンダーや海外カレンダーのコーナーが用意されている。

手帳やカレンダーは基本的に在庫限りということが多い。年末が近づくに従って売り切れてしまうアイテムもあるので早めに購入することをお勧めする。