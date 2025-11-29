三菱一号館美術館「アール・デコとモード」展グッズの「タイツ」を履くシーンを１週間くらいずっと考えてる

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「アール・デコとモード」展の「タイツ」

　現在三菱一号館美術館で開催中の「アール・デコとモード」展。会期中限定で販売しているオリジナルグッズがとてもおしゃれです。中でも個人的に気になるのがタイツ。総柄なんですが、意外とどんなスカートにも合う…か？

「アール・デコとモード」展キービジュアル

どれもすてきなオリジナルグッズ

　2026年1月25日（日）まで三菱一号館美術館で開催している「アール・デコとモード」展。美術館併設のミュージアムショップ「Store 1894」で、展覧会にちなんだグッズを販売中です。

マスキングテープ（2種類）
各￥660

「アール・デコとモード」展の「マスキングテープ」

　1920年代のヒールのサンプルをモチーフにしたテープと、アール・デコ期のグラフィックをあしらった通好みのテープ。

コンパクトミラー2種
各￥1,760
ピルケース
￥1,430

「アール・デコとモード」展の「コンパクトミラー／ピルケース」

左からコンパクトミラー2種、ピルケース

　カネボウのアンティークコンパクトコレクションから、ミラーとピルケースが登場。今見てもすてきなデザインです。

タイツ
￥2,750

「アール・デコとモード」展の「タイツ」

　アール・デコ博覧会では壁紙としても登場した、ポール・ポワレ主催のデザイン工房「マルティーヌ」のテキスタイルの代表柄をタイツにしました。

アール・デコ・アンブレラ（2色）
各￥19,800

「アール・デコとモード」展の「アール・デコ・アンブレラ」

　アール・デコ期のオリジナルデザインを大胆にあしらい、この展覧会のために特別に生地を織り上げた、晴雨兼用の傘。

Store 1894
住所：東京都千代田区丸の内2-6-2　三菱一号館美術館1F
※営業時間、休業日は美術館の運用に準じます

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

