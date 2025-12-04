「福ヱビス」350ml缶が無料でもらえる！ 3日間限定、サナギ新宿で配布イベント

サッポロビールは、年末年始を彩る数量限定デザイン缶「福ヱビス」の発売を記念して、東京・新宿駅東南口の高架下にある「サナギ新宿」において12月5日～7日の期間、学生9名のアート作品を展示する特別イベント「福ヱビス ART GALLERY」を開催します。

会場では来場者に20歳以上1人につき「福ヱビス」350ml缶をプレゼントするほか、SNSに写真を投稿した方にはアート作品をモチーフにした絵ハガキを配布します。

▲福ヱビス 12月2日発売

350ml缶、500ml缶 オープン価格 アルコール分5％

（なお、中味は通常のヱビスビールと同じ）





【サナギ新宿】

場所：東京都新宿区新宿三丁目35番6号 国道20号線 高架下

開催期間：12月5日～7日

12月5日 13時～20時

12月6日 10時～20時

12月7日 10時～18時

・来場者特典

特典1：「福ヱビス」350ml缶

20歳以上の人に、1人につき1本プレゼント

特典2：絵ハガキ

自身のSNS（X、Instagram、Facebook）にて、「福ヱビス」に関する写真を投稿した人に、学生によるアート作品のデザインを用いた絵ハガキを1枚プレゼント

アート作品と限定缶を楽しもう！

本年の「福ヱビス」は、135周年を迎えたヱビスビールと東京藝術大学デザイン科との“共創”しており、「ヱビスビールらしさ」と「新たな祝いのカタチ」をテーマに、学生9名が多彩なアート作品を制作。その中から川鍋桃奈さんのデザインが採用されています。



イベント会場では本年の「福ヱビス」デザインを手掛けた川鍋桃奈さんをはじめとする東京藝術大学の学生9名によるアート作品がみられます。

無料で特別なヱビスがゲットできるチャンス！ 新宿に足を運ぶ人はチェックしてみましょう。

※価格は税込み表記です。