このビジュやばい！あつとろ「濃厚チョコホットケーキ」が冬限定で

喫茶店チェーン「珈琲館」「珈琲館 蔵」は12月9日から、冬限定メニュー「とろける濃厚チョコレートホットケーキ～ストロベリーホイップを添えて～」を販売します。

3年目の「チョコレートホットケーキ」

珈琲館で今年で3年目を迎える冬の人気スイーツが進化して帰ってきました。



「チョコレートホットケーキ」は、珈琲館の看板商品である銅板で1枚1枚丁寧に手焼きる「トラディショナル・ホットケーキ」に、ほろ苦く濃厚な味わいが特徴という「ダークチョコレート・カカオ58％」ソースをたっぷりとかけたスイーツです。

バニラアイスのトッピングに加え、今年は手作りのストロベリーホイップとフローズンストロベリーを加え、甘酸っぱい苺の風味も楽しめるようにリニューアルしています。



ストロベリーホイップは、店舗で丁寧に仕上げたホイップにストロベリーピューレを合わせ、つぶつぶの食感とほどよい酸味を引き立てたクリームです。

ホットケーキ本来の味わいに加えて、トッピングやバニラアイスと組み合わせることで“あつとろ”の食感を味わえるといいます。

■とろける濃厚チョコレートホットケーキ ～ストロベリーホイップを添えて～

1枚（単品）980円～1240円 （セット）1440円～1960円

2枚（単品）1280円～1540円 （セット）1740円～2260円

販売店舗：全国の珈琲館、珈琲館 蔵

期間：12月9日～2026年2月下旬

ビジュがかわいすぎ！

冬の寒い日に食べたいあつあつのホットケーキに、季節限定の味わいが登場。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの組み合わせは、ご褒美スイーツ間違いなしです。



見た目のビジュアルが華やかで席に到着した瞬間からテンションが上がりそう！1枚からセットまで選べるのもうれしいポイントです。

※価格は税込み表記です。