特盛600gが並と同額！東秀より「スパゲッティ」の新業態、極太麺を中華鉄鍋で炒める！

イオングループのオリジン東秀は、スパゲッティ専門の新業態「鉄鍋焼きスパ“ゲッティ”」の1号店となる「立川南口店」（東京）を、12月中旬に開店します。

鉄鍋の高火力で仕上げる極太スパ！

同ブランドでは、極太麺を注文のたびに高温の“中華鉄鍋”で炒め上げることで、日本独自の“炒めスパゲッティ文化”を進化させたといいます。中華食堂「東秀」で長年培ってきた、火加減と鍋さばきのノウハウを活かし、表面は香ばしく、中はもちもちに仕上げたスパゲッティメニューを提供します。

サイズは小盛から特盛まで展開し、並盛から特盛までは同一価格。各サイズは、小盛300g、並盛400g、大盛500g、特盛600gから選択可能です。



代表的なメニューは「ナポリタン」「和風カルボナーラ～豆乳使用～」など。

▲ナポリタン

トマトソースとケチャップをベースに、にんにくを効かせて炒めるナポリタンです。

▲和風カルボナーラ～豆乳使用～

豆乳とチーズを使い、醤油ベースのタレで仕上げる和風カルボナーラです。

立地はJR立川駅から徒歩3分。店内では、鉄鍋ならではの熱気と香りが広がる“ライブ感”を打ち出していくとしています。



■鉄鍋焼きスパ “ゲッティ” 立川南口店

住所：東京都立川市錦町2-1-3

営業時間：月～土 11時～23時（ラストオーダー 22時30分）

日・祝 11時～22時（ラストオーダー 21時30分）

アクセス：JR 立川駅 徒歩3分／多摩モノレール 立川南駅 徒歩5分

並から特盛まで同一価格！

中鉄鍋で仕上げるスタイルを土台に、スパゲッティをより幅広い世代に届けようとする試みが感じられます。

嬉しいのは、並から特盛まで同一価格という点。特盛600gのスパゲッティは食べ応えありそう！卓上の調味料を使った“味変”も可能だそうなので、飽きることなく楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。