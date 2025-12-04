福袋代より高いクーポン入り！ カプリチョーザの福袋、グッズも付いて完全に“プラス”

カプリチョーザは12月26日より、国内店舗で数量限定の「カプリの福袋」を順次販売します。

4000円で5000円分のクーポンが入り

お得すぎる「カプリの福袋」

イタリアンレストラン「カプリチョーザ」では、毎年「福袋」を販売していて人気です。今回は、4000円の「福袋」に、5000円分のクーポン券が入った、お得感の高い内容で展開します。

「福袋」は、お食事代として使える5000円分のクーポン券をはじめ、オリジナルのボアバッグ、店舗で食後に提供しているノンカフェインのオリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」、カプリチョーザ ドレッシング詰め合わせた内容です。



数量限定で、売り切れ次第終了。



■カプリチョーザ

2026「カプリの福袋」

価格：4000円

内容：

・ カプリチョーザ オリジナルボアバッグ

・ カプリチョーザ オリジナル フレーバーティ 「フェリーチェ」

・ カプリチョーザ ドレッシング（280ml）

・ カプリチョーザ お食事券 5000円分（1000円分✕5枚）





～福袋内容物詳細～

▲カプリチョーザ オリジナルボアバッグ

ボアバッグはブラウンを基調にロゴのレッドがアクセントとなり、柔らかな素材のスクエア型で、外出時のサブバッグとして使いやすい大きさに仕上げています。

▲カプリチョーザ オリジナル フレーバーティ 「フェリーチェ」

▲カプリチョーザ ドレッシング（280ml）

▲カプリチョーザ お食事券 5000円分

例年以上にお得！ 買った瞬間に「勝ち」かも

毎年好評のカプリチョーザの「福袋」ですが、例年は“購入額と同額”のクーポンが付いてきたところ、今回は“購入額以上”のクーポンが付いてきて、いつも以上にお得感強めの内容です。



グッズも豪華で、買った瞬間に“勝ち”の気分になりそうです！



例えば、「オリジナルボアバッグ」はサブバッグとしても使いやすいサイズ感で、財布やスマホを入れてちょっとしたお出かけに便利に使えそうですよ。



これはぜひ手に入れたいところです！

※価格は税込み表記です。