90円ケーキも！噓でしょ…？ うどんも激安でかっぱの平日“90円祭り”がヤバイ

かっぱ寿司は12月11日から19日の間、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第2弾として、平日限定で「あさりの味噌汁」と「しっとりクリームケーキ」を90円で提供する。

第二弾は2品追加！「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」

かっぱ寿司では「歳末感謝祭」第1弾として90円の“大玉揚げたこ焼き”などを12月4日～10日の平日限定で販売中。12月11日からは第2弾に突入。

▲「あさりの味噌汁」

▲「しっとりクリームケーキ」

今回新たに追加された、あさりの旨みが詰まったほっとする一杯「あさりの味噌汁」は、お寿司とも一緒に楽しめる、人気の定番サイドメニュー。



また、「しっとりクリームケーキ」は、しっとり食感とクリームが織りなす贅沢な味わいで口どけなめらか、至福のひとときを届ける一という。

対象期間は12月11日から12月19日の間の平日のみ。



また、第1弾より販売中の「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も継続して90円で提供される。

▲同期間90円となる「香ばし炙りおにぎり」

▲同期間90円となる「かけうどん」

90円スイーツはうれしい！

かっぱ寿司では第1弾の発表時点で第2弾を匂わせていたので、楽しみにしていたら2品が新登場で、まさかの90円スイーツも！



期間中の90円メニューは「かけうどん」「香ばし炙りおにぎり」「あさりの味噌汁」「しっとりクリームケーキ」の4品。これだけでお腹が満たされるかも？（対象メニュー全部食べても360円だなんて！）

平日のランチや夕食に、家族や友人を誘ってお得にかっぱ寿司を楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）