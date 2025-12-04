【本日】あん肝80円！ 寒ぶり105円！ かっぱ寿司の「かっぱの冬定番」スタート

かっぱ寿司は12月4日、冬の食材を幅広くそろえた「かっぱの冬定番」メニューを全店で販売します。

年末やクリスマス向けの内容で、寒ぶりや数の子、あん肝など、この季節ならではのネタがそろいます。

寒ぶりやあん肝がお手頃価格で登場！

「国産活〆寒ぶり」「数の子刻み軍艦」「あん肝軍艦 ポン酢ジュレのせ」などの冬の定番ネタがお手頃価格で登場します。寿司で味わう「ローストビーフ」も110円で販売します。

▲国産活〆寒ぶり 一貫105円

▲数の子刻み軍艦 一貫110円

▲あん肝軍艦ポン酢ジュレのせ 一貫80円

▲ローストビーフ 一貫110円

また、冬の贅沢食材「本ずわい蟹」の握りや、濃厚なあん肝茶碗蒸し、大えび・かぼちゃなどを使った天ぷら盛り合わせまで、この季節ならではの味覚が用意されます。

▲本ずわい蟹 一貫330円

▲3種の貝食べ比べ 三貫270円

▲あん肝茶碗蒸し 330円

▲季節の天ぷら盛り合わせ 490円

さらに、「香ばしコーヒーゼリー＆バニラ」も季節のオススメスイーツとして登場します。

▲香ばしコーヒーゼリー＆バニラ 290円

冬の味覚が集結！

寿司から温かい料理、スイーツまでそろい、家族や友人と囲む食卓にも取り入れやすい内容です。寒ぶりやあん肝のような冬の味覚がお手頃価格で用意されているので、年末の外食に利用してみては？

※価格は税込み表記です。