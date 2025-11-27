ディースリー・パブリッシャーは11月27日より、ニンテンドーeショップにて同社のNintendo Switchダウンロードソフトがお買い得な「ウィンターセール」を開催。セール期間は、2025年12月17日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍4.1』ゲーム本編と追加ミッションパックが大幅値引き。さらに『オメガラビリンス ライフ』ゲーム本編と追加ダンジョンセットなどの人気DLCが大特価となっている。

ほかにも『あのゲー1+2』『アイ★チュウ』など、厳選Nintendo Switchソフトが超お買い得な冬の大幅割引セールとなっているので、お見逃しなく。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。全セールタイトルは下記のリストか、ニンテンドーeショップを確認してほしい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトル（一部）

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

●ゲーム本編：5980円 ⇒ 2690円（55％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

●追加ミッションパック ～変異の刻～：1300円 ⇒ 970円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000038468

●追加ミッションパック2 ～極限の地平～：1150円 ⇒ 860円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000038469

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『オメガラビリンス ライフ』

●ゲーム本編：8580円 ⇒ 1540円（82％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000008027.html

●お役立ち追加ダンジョン3点セット：770円 ⇒ 170円（77％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000006781

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

『あのゲー1+2（略）』

●ゲーム本編：1980円 ⇒ 1380円（30％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000023407

©2024 D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト