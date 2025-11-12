MSI「Cubi 5 1M-603JP」登場　手のひらサイズでThunderbolt 4対応のミニPC

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI「Cubi 5 1M-603JP」が12月4日に発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは、12月4日よりコンパクトかつ高性能なミニPC「Cubi 5 1M-603JP」を発売すると発表した。価格は16万1500円前後で、ビジネスから日常利用まで幅広いシーンに対応できる仕様が整えられている。

手のひらサイズで多機能。Thunderbolt 4や3画面出力にも対応

　「Cubi 5 1M-603JP」は、手のひらサイズの小型筐体にWindows 11 ProとMicrosoft Office Home & Business 2024を標準搭載している。Thunderbolt 4、2.5G／1GのデュアルLAN、Wi-Fi 6Eなど、豊富なインターフェースを備え、最大3画面出力にも対応している点が特徴だ。コンパクトながら拡張性と操作性を確保しており、業務効率化や快適な作業環境の構築に寄与する。

Power LinkとCopilotキーで操作性を向上

　本モデルにはMSI Power Link機能を搭載し、対応モニターと連動することでPCの電源を容易にオン／オフできる利便性がある。さらに、Copilotキーを備えたキーボードが付属しており、AI機能をすぐに呼び出せる環境が整っている。

