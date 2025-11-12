約2.5万円でWi-Fi 7＆5G LAN搭載！ MSI「B860M GAMING WIFI」がAmazon限定で登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは11月21日、最新Intel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサー対応のマザーボード「B860M GAMING WIFI」をAmazon限定で発売開始した。価格は25,100円となる。

　このモデルは、ホワイトPCBとホワイトシルバーのヒートシンクを特徴とするMicro-ATXマザーボードだ。5G LANと最先端のWi-Fi 7機能を搭載し、プレーヤーに快適なオンラインゲーム環境を提供する。組み立てをスムーズにするため、リアIOパネルがプリインストールされており、手間を大幅に省くことが可能だとしている。

　さらに、ワンタッチでM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip IIや、操作性を考慮した大型のEZ PCIe Clip IIを搭載しており、これにより各種デバイスを簡単に取り扱うことができる。3年の製品保証に加え、6ヵ月のCPUソケットピン折れ保証も付いており、長期の安心感を提供している。

　「B860M GAMING WIFI」は、高い安定性と機能性を融合したスタイリッシュかつ機能的なマザーボードだ。 

