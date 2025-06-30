MSI、AMD Ryzen 9000シリーズ対応のメモリOC特化マザーボード「B850MPOWER」を発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

新型マザーボード「B850MPOWER」発売概要

　エムエスアイコンピュータージャパンは12月5日、AMD Ryzen 9000 シリーズプロセッサーに対応する新型マザーボード「B850MPOWER」を、12月12日より発売すると発表した。価格は42,980円。

メモリOC向け設計と拡張性を備えたB850MPOWERの特徴

　B850MPOWERは、名称が示す通りメモリのオーバークロック性能を重視したモデルである。ブラック基調にイエローラインを配したデザインを採用し、ワンクリックで安定したメモリ周波数を引き出す「MPOWER Alliance」を標準搭載している。また、64MBの大容量BIOS ROMを搭載しており、今後追加されるAM5プラットフォーム向けの最新CPUにも対応可能な拡張性を備えている。

　さらに、CMOSクリアやリセット操作を手軽に行える「EZ DASHBOARD」を付属。加えて、M.2 SSDの着脱を工具不要で行える「EZ M.2 Clip II」と「EZ M.2 Shield Frozr II」を搭載し、組み立てやメンテナンスの利便性を高めている。

　通信機能として5G LANとWi-Fi 7を備え、高速かつ安定したネットワーク接続を実現する。

