レビューするだけで最大1万円還元。MSIのQD-OLEDモニター購入キャンペーンが熱い

エムエスアイコンピュータージャパンは、12月5日から2026年1月9日の期間中、『MSIで揃えよう！ゲーミング強化キャンペーン』を実施する。このキャンペーンでは、指定のMSIモニターを対象店舗で購入しレビューを投稿すると、最大10,000円分の「えらべるPay」が贈呈されるという。

このキャンペーンでは、「MPG」シリーズのQD-OLEDモニター製品を購入しレビューを投稿すると10,000円分の「えらべるPay」が、「MAG」シリーズのQD-OLEDモニター製品を購入の場合は6,000円分がプレゼントされる。「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なスマホ決済サービスポイントと交換可能だ。

応募条件は、MSI製品（ゲーミングデスクトップPC、マザーボード、グラフィックスカード）の所有又は購入し、MSIメンバーセンターに製品登録後、QD-OLEDモニター製品購入とレビュー投稿を行う必要がある。キャンペーン対象店舗は、ビックカメラ.comやヨドバシカメラなどの大手を含む。

応募はオンライン特設ページから行う。詳細情報はキャンペーン特設ページを確認することが可能だ。このキャンペーンを活用することで、ゲーミング環境の充実を図りつつデジタルギフトも手に入れることができる。