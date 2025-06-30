MSI Clawシリーズ、Xbox Full Screen Experience対応開始。操作性と快適性が向上

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

MSI「Claw」シリーズがXbox Full Screen Experienceに対応

　エムエスアイコンピュータージャパンは12月4日、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw」シリーズが Microsoft Xbox Full Screen Experience（FSE）に対応したと発表した。これにより、ユーザーはコンソールライクな直感操作と統一されたUIを利用可能になる。Xbox FSEは、すべてのMSI製ポータブルゲーミングPCでダウンロードして使用できるという。

ゲームライブラリの一元管理とパフォーマンス最適化

　Xbox FSEの導入によって、「Claw」シリーズのユーザー体験はさらに強化された。新しいエクスペリエンスでは、Xbox Game Pass、Steam、Battle.net、Epic Gamesなど複数のプラットフォームのタイトルを一箇所で管理できる。

　また、メモリ使用量を5％以上削減できる点も特徴で、動作の最適化やパフォーマンス向上に寄与する。

クイックセッティングの統合で操作性が向上

　ワンタッチでクイックセッティングを呼び出し、パフォーマンス設定や各種機能に即座にアクセスできる点も利便性を高めている。アプリの切り替えを最小化し、ゲームプレイ中の没入感を維持しやすくなることが期待されている。

　さらに、MSI独自のクイックセッティングがXbox Game Barに統合されたことで、ユーザーは自由度の高いカスタマイズが可能となり、個々のプレイスタイルに合わせた環境構築がしやすくなったという。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月