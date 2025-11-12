目に優しいビジネス向け新モデル「PRO MP273Q E7」　WQHD対応で作業効率をサポート

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI「PRO MP273Q E7」発売概要

　エムエスアイコンピュータージャパンは、11月20日に最新のビジネス向けモニター「PRO MP273Q E7」を発売した。価格は2万3800円前後で、WQHD解像度とIPSパネルを採用した高精細ディスプレイとして、日常的なPC作業の生産性向上が期待されている。

WQHDとIPSパネルがもたらす作業効率と快適性

　このモデルの大きな特長は、フルHD比で約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度と、178°の広視野角に対応したIPSパネルだ。複数ウィンドウを並べて作業しても色の変化が少なく、角度を変えてもクリアな表示を維持できるため、テレワークや複数人での画面共有が中心のビジネス環境に適している。さらに、アンチフリッカーやブルーライトカット、ノングレアパネルを組み合わせ、長時間の作業でも目の負担を抑える設計が施されている点も見逃せない。

実用性を高める付加機能と運用の柔軟性

　「PRO MP273Q E7」にはスマートフォンを立て掛けられるスタンドが搭載されており、着信や通知をすぐに確認できる。目の状態をチェックできる「Eye-Q Check」機能も用意されており、3つの項目から目の疲労度を把握し、適切な休憩タイミングをチェックできるという。さらに、MSI Power Link機能により、モニターと対応PCの電源を連動可能。MSI Cubi NUCシリーズと組み合わせることで、省スペースで効率的なワークスペース構築にも対応する。

