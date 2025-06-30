MSI、新ビジネスノート「Modern-13」発表　軽量1.2kg・Core 7搭載で12月11日発売へ

MSI「Modern-13」シリーズが登場：ビジネス向け軽量ノートPCを順次発売

エムエスアイコンピュータージャパンは12月4日、軽量ボディと高い処理性能を兼ね備えたビジネス向けノートPC「Modern-13-F1MOG-5589JP」と、ノジマ限定モデル「Modern-13-F1MOG-5809JP」を12月11日より順次発売すると発表した。



価格はModern-13-F1MOG-5589JPがオープン価格、Modern-13-F1MOG-5809JPが17万5780円。

ビジネス用途を想定した高性能仕様と携帯性

新しい「Modern-13」シリーズは、インテル Core 7 プロセッサー 150Uを搭載し、32GBメモリと512GB SSDを標準装備。ビジネスアプリケーションから日常的なクリエイティブ作業まで、スムーズにこなせる構成となっている。

13.3インチのフルHDディスプレイは視認性に優れ、約1.2kgの軽量設計によって外出先での作業を快適に行える。Wi-Fi 6E対応により高速で安定した通信が可能で、USB Type-CやHDMIを含む多彩なインターフェースも備えている。

また、プライバシーシャッター付きWebカメラやmicroSDカードリーダーを搭載し、セキュリティと実用性の両立を図っている。

ノジマ限定モデルにはOffice搭載で業務環境をすぐに構築可能

ノジマ限定モデル「Modern-13-F1MOG-5809JP」には、Office Home & Business 2024がプリインストールされており、購入後すぐに業務環境を整えられる点が特徴だ。加えて、Microsoft 365 Basicを1年間利用でき、日々の業務効率化をサポートする。