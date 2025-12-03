このページの本文へ

日常的なツールとしての使用感に注目

「Suicaと残高統一してくれれば…」──teppayに期待すること、身近で聞いてみました。

2025年12月03日 10時15分更新

文● 貝塚／ASCII

teppay公式サイトより引用

新QR決済teppayに期待することは

　JR東日本とPASMOが主導する新QR決済サービス「teppay（テッペイ）」が2026年秋に開始予定。

　モバイルSuica、モバイルPASMOのアプリをアップデートするだけで利用可能になり、オンラインでの利用にも対応するなど、恩恵を受けられるユーザーも多そうだ。

　サービスの仕様はおおむね判明しているが、まだわかっていないこともある。そこで、「teppayに期待すること」を編集部ほか身近で聞いてみた。集まった意見が以下だ。

　「JR東日本のサービスということで、鉄道と絡めたサービス展開に期待したい。または、アプリ内で新幹線のチケット購入が手軽にできたりとか」（50代男性）

　「Suicaとは残高を分けた仕組みになっているみたいだけど、片方からもう片方へ残高を移したりは、簡単にできるのかな？ それぞれチャージしたら、使い切るしかないっていう仕組みだと、ちょっと不便かな。本当は、残高は統一してくれた方がうれしかった」（50代男性）

　「決済アプリをなるべく増やしたくないので、使いやすく作ってくれればうれしい。使いやすければ、メインに変えるかも」（30代女性）

　「ないとは思うけど、PayPayと連携してくれないかな……そうなったらすごく嬉しいけど」（50代男性）

　「現在もQRコード決済自体をまったく使っていないので、使うことはないと思う。でも、たとえば自由席で飛び乗った新幹線内で、コードを読むだけでその場で指定席が買えるとか、独自のサービスが使えるようになったら検討するかも」（30代男性）

　さて、あなたがteppayに期待することは？

