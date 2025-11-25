最大8基のファン搭載に対応した「Antec FLUX REAR」発売。木材フロント採用のミドルタワーPCケース

新デザイン採用のミドルタワーPCケース「Antec FLUX REAR」発売

リンクスインターナショナルは、11月29日より新設計のミドルタワーPCケース「Antec FLUX REAR」を発売する。価格はオープンで、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種ECサイトで購入可能だ。本製品は、強化ガラスパネルと木材パネルを組み合わせた外観に加え、電源ユニットを前方に配置する独自レイアウトを採用している点が特徴となっている。

冷却性能と拡張性を重視した内部設計

「Antec FLUX REAR」は、最大8基の冷却ファンを搭載可能なミドルタワーケースで、標準で5基のファンを備える。フロントには140mm、リアには140mmファンを配置し、ケース内部とPSUチャンバーを効率的に冷却するエアフローを実現。また、サイドパネルにはネジ穴を排した強化ガラスを採用し、外観のクリアさを保っている。

内部は360mmラジエーターや最大400mmの拡張カードに対応し、最新GPUの搭載にも配慮。さらに、フロントパネルには本物の木材を使用し、ミニマルかつモダンなデザインを構築している。

利便性とメンテナンス性を考慮した装備

標準搭載される120mmリバースファンはPSU上部に配置され、グラフィックカードを直接冷却する構造を備える。ケース底部には取り外し可能なダストフィルターを搭載し、日常的なメンテナンスを容易にした。

また、フロントI/OにはUSB 3.0やUSB Type-Cなど、日常用途で求められるインターフェースを装備しており、使い勝手にも配慮している。