TSUKUMOが新「プロフェッショナルGPUモデル」発売、RTX PRO×Core Ultra搭載の高性能PC

TSUKUMOが「プロフェッショナルGPUモデル」を発売

ヤマダデンキは11月21日、TSUKUMOブランドから新製品「プロフェッショナルGPUモデル」を発売した。NVIDIA RTX PROシリーズを搭載し、高精度なデスクトップ環境を求めるユーザー向けに設計されている。

NVIDIA RTX PROとCore Ultraによる高性能構成

本モデルにはNVIDIA RTX PROシリーズのGPUが採用され、大容量メモリとAI機能が組み合わさることで、設計・エンジニアリング分野のワークフローを効率化できるとしている。インテル Core Ultraデスクトップ・プロセッサー(シリーズ 2)を搭載し、マルチタスク処理やAI演算にも対応している。

ASUS製マザーボードを採用することで、信頼性と耐久性を重視した環境を構築。プロフェッショナル用途でも安定して利用できる点が特徴だ。

価格・ラインアップと販売情報

ラインアップは2種類で、「QA5J-H257/B」が299,800円、「QA7J-L257/ZBH」が799,800円。いずれもWi-Fi 7やBluetoothの最新規格に対応し、先進的なネットワーク環境を求めるユーザーにも適している。

製品はTSUKUMOネットショップおよび各店舗で販売されている。