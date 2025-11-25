スマホスタンド付きのMSI新モニター「PRO MP273Q E7」　仕事効率を重視した機能構成

ビジネス向けモニター「PRO MP273Q E7」が発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、11月20日よりビジネス向けモニター「PRO MP273Q E7」を発売した。価格は2万3800円前後の見込み。

WQHD解像度とIPSパネルで作業効率を向上

本モデルは、フルHD比で約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度を採用し、178°の広視野角を備えたIPSパネルを搭載している。複数ウィンドウを同時に表示するビジネスシーンでも視認性が高く、作業効率の向上に寄与すると期待されている。

目に優しい設計と便利機能を搭載

「PRO MP273Q E7」は、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルなど、目の負担軽減を重視した仕様が特徴だ。長時間のデスクワークでも目の疲れを抑えやすいとしている。

さらに、台座にはスマートフォンスタンドを搭載しており、着信や通知をすばやく確認できるため、業務効率の向上にもつながる。

加えて、モニターの電源をPCと連動させる「MSI Power Link」に対応し、VESAマウントに対応したMSI Cubi NUCシリーズとの組み合わせにも適している。また、「Eye-Q Check」機能により、3つの指標から目の疲労度を確認でき、休憩のタイミングを把握しやすい。

これらの機能により、日常的なPC作業環境が向上し、より快適で効率的なワークスタイルを実現できることが見込まれている。