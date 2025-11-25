このページの本文へ

スマホスタンド付きのMSI新モニター「PRO MP273Q E7」　仕事効率を重視した機能構成

2025年11月25日 16時45分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

ビジネス向けモニター「PRO MP273Q E7」が発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは、11月20日よりビジネス向けモニター「PRO MP273Q E7」を発売した。価格は2万3800円前後の見込み。

WQHD解像度とIPSパネルで作業効率を向上

　本モデルは、フルHD比で約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度を採用し、178°の広視野角を備えたIPSパネルを搭載している。複数ウィンドウを同時に表示するビジネスシーンでも視認性が高く、作業効率の向上に寄与すると期待されている。

目に優しい設計と便利機能を搭載

　「PRO MP273Q E7」は、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルなど、目の負担軽減を重視した仕様が特徴だ。長時間のデスクワークでも目の疲れを抑えやすいとしている。

　さらに、台座にはスマートフォンスタンドを搭載しており、着信や通知をすばやく確認できるため、業務効率の向上にもつながる。

　加えて、モニターの電源をPCと連動させる「MSI Power Link」に対応し、VESAマウントに対応したMSI Cubi NUCシリーズとの組み合わせにも適している。また、「Eye-Q Check」機能により、3つの指標から目の疲労度を確認でき、休憩のタイミングを把握しやすい。

　これらの機能により、日常的なPC作業環境が向上し、より快適で効率的なワークスタイルを実現できることが見込まれている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典