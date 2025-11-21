スクウェア・エニックスは11月21日、各デジタルストアにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 2」を開始したと発表。開催期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

本日より開始したPart2では、『パワーウォッシュ シミュレーター アルティメット・サティスファクション・バンドル』が初のセール対象となるほか、『サガ フロンティア２ リマスター』『ハーヴェステラ』『トライアングルストラテジー』など、割引率アップタイトルをはじめとした準新作・旧作のダウンロード版が多数ラインアップに追加される。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全タイトルや割引率は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/ddFLw

▼若本規夫さんのナレーションによるブラックフライデーセール紹介動画

▼セール期間＞

PlayStation Store／ニンテンドーeショップ：2025年12月1日まで

Microsoft Store：2025年12月3日まで

Steam：2025年12月2日まで

App Store／Google Play：2025年12月1日まで

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始／終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■対象タイトルピックアップ

『パワーウォッシュ シミュレーター アルティメット・サティスファクション・バンドル』

PS5／PS4／Switch

10％オフ 初セール！

POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『サガ フロンティア２ リマスター』

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）／iOS／Android

30％オフ 割引率アップ！

※Nintendo Switch版2025年12月11日まで。

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『HARVESTELLA』

Switch／PC（Steam）

60％オフ Switch版割引率アップ！

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4／PC（Steam）

MAX60％オフ Steam版割引率アップ！

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Switch

60％オフ

※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

■オリジナル版発売から30年！ 名作のリメイク・リマスター作品もお得に遊べる！

『クロノ・トリガー』

PC（Steam）／iOS／Android

50％オフ

© SQUARE ENIX

Illustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch／XboxX❘S／PC（Windows／Steam）／iOS／Android

MAX60％オフ

© SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ３』

PS4／Switch／XboxOne／PC（Windows／Steam）

70％オフ

© SQUARE ENIX

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

■「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」対象タイトルもチェック！

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』

Switch 2

20％オフ 初セール！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PS5／XboxX❘S／PC（Windows／Steam）

50％オフ 割引率アップ！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PS5／PC（Steam）

50％オフ 割引率アップ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO