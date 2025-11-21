『パワーウォッシュ シミュレーター アルティメット・サティスファクション・バンドル』が初セールに！
割引率アップのタイトルが続々！「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 2」が開催中
スクウェア・エニックスは11月21日、各デジタルストアにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 2」を開始したと発表。開催期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
本日より開始したPart2では、『パワーウォッシュ シミュレーター アルティメット・サティスファクション・バンドル』が初のセール対象となるほか、『サガ フロンティア２ リマスター』『ハーヴェステラ』『トライアングルストラテジー』など、割引率アップタイトルをはじめとした準新作・旧作のダウンロード版が多数ラインアップに追加される。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全タイトルや割引率は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
▼若本規夫さんのナレーションによるブラックフライデーセール紹介動画
▼セール期間＞
PlayStation Store／ニンテンドーeショップ：2025年12月1日まで
Microsoft Store：2025年12月3日まで
Steam：2025年12月2日まで
App Store／Google Play：2025年12月1日まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始／終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■対象タイトルピックアップ
『パワーウォッシュ シミュレーター アルティメット・サティスファクション・バンドル』
PS5／PS4／Switch
10％オフ 初セール！
POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
『サガ フロンティア２ リマスター』
PS5／PS4／Switch／PC（Steam）／iOS／Android
30％オフ 割引率アップ！
※Nintendo Switch版2025年12月11日まで。
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『HARVESTELLA』
Switch／PC（Steam）
60％オフ Switch版割引率アップ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PS4／PC（Steam）
MAX60％オフ Steam版割引率アップ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Switch
60％オフ
※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
■オリジナル版発売から30年！ 名作のリメイク・リマスター作品もお得に遊べる！
『クロノ・トリガー』
PC（Steam）／iOS／Android
50％オフ
© SQUARE ENIX
Illustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch／XboxX❘S／PC（Windows／Steam）／iOS／Android
MAX60％オフ
© SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ３』
PS4／Switch／XboxOne／PC（Windows／Steam）
70％オフ
© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
■「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」対象タイトルもチェック！
『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』
Switch 2
20％オフ 初セール！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PS5／XboxX❘S／PC（Windows／Steam）
50％オフ 割引率アップ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
PS5／PC（Steam）
50％オフ 割引率アップ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO