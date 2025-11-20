PS4とSwitch、Xbox One版を持っている人はデジタルアップグレードを利用できる！

ロックスター・ゲームスは11月20日、『レッド・デッド・リデンプション』と『アンデッド・ナイトメア』を、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／iOS／Android／Netflixにて発売すると発表。発売日は2025年12月2日、価格などは未定だ。

本作では、『レッド・デッド・リデンプション2』の直後から始まる、血塗られた過去を葬り去るために戦うジョン・マーストンの物語を体験できる。同時収録のゾンビホラー『アンデッド・ナイトメア』では、開拓地に広がるゾンビ感染の脅威の中、治療法を見つけるために戦うことに。

これらの新バージョンは、両タイトルのシングルプレイ体験に加え、「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」エディションのボーナスコンテンツも収録している。

■Netflixとモバイルに登場

これらの名作タイトルが、これまで以上に幅広いプレイヤーが体験できるようになった。互換性のあるiOSおよびAndroidデバイスでプレイ可能になる『レッド・デッド・リデンプション』で、好きな場所からジョン・マーストンの物語を楽しもう。モバイル向けの操作オプションにも対応している。

また、Netflixの加入者は、12月2日よりサブスクリプションの一環として、これらのバージョンをダウンロードしてプレイ可能になる。

■現行コンソール向けのアップデートと改善

PS5およびXbox Series X|Sを利用のプレイヤーは、スムーズな60FPS、向上した画質、HDR対応、最大4Kの解像度でゲームを楽しむことが可能。Nintendo Switch 2では、DLSS、HDR、マウス操作に対応し、この新しいハードウェアの性能を最大限に活用。同様に、60FPSの滑らかな映像を高解像度で利用できる。

■PS5、Xbox Series、Switch 2のアップグレード

PS4、Nintendo Switch版を所持しているプレイヤー、またはXbox Oneでデジタル後方互換バージョンを持っている人は、デジタルアップグレードを利用可能。

Double ElevenとCast Ironによるコラボレーションによって制作されたこれらの新ゲーム機版は、GTA+ゲームライブラリおよびPlayStation Plusのゲームカタログにも12月2日に登場する。

【ゲーム情報】

タイトル：レッド・デッド・リデンプション

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：

PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／iOS／Android／Netflix

発売日：12月2日

価格：未定

CERO：Z（18才以上対象）

© 2005-2025 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Red Dead、Red Dead Redemption、Undead Nightmare、および[R*]は、Take-Two Interactive Software, Inc.の商標です。Bink Videoを使用しています。©1997–2023 by Epic Game Tools, Inc. 他のすべてのマークおよび商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。