ロックスター・ゲームスは8月8日、Nintendo SwitchとPlayStation 4で『アンデッド・ナイトメア』を同時収録した『レッド・デッド・リデンプション』を配信すると発表。発売日は2023年8月17日、価格は$49.99という(日本での価格は不明)※。

※公式サイトでは2023年10月13日にパッケージ版も発売すると記載。日本での扱いは不明。

Double Eleven Studiosによってリニューアルされた本作は、新たなプレイヤーも前からのファンも、2つの名作を現代のコンソールで体験可能。PS4版は、PlayStation 5の後方互換にも対応している。

『レッド・デッド・リデンプション』は、170を超えるゲーム・オブ・ザ・イヤー賞に輝いた史上最高峰のゲームだ。無法者のジョン・マーストンがどこまでも広がるアメリカ西部とメキシコを旅し、彼の家族を救うため悪名高いダッチギャングの生き残りを追跡していく。2018年の超大作『レッド・デッド・リデンプション2』における名誉と忠誠の壮大な物語の直後の出来事を再び、あるいは初めて体験してみよう。

時代の移り行く西部を舞台に、ジョン・マーストンは過去の友人および無法者のビル・ウィリアムソンやハビア・エスクエラ、ギャングの元リーダーのダッチ・ファン・デル・リンデを始末していく。

『アンデッド・ナイトメア』は拡張版のストーリーとなり、『レッド・デッド・リデンプション』の世界が再構築され、西部劇のジャンルに不気味で超自然的なひねりが加えられている。ジョン・マーストンとなって家族を守るため容赦なく迫るゾンビの群れと戦い、治療法を探し出そう。

【ゲーム情報】

タイトル:レッド・デッド・リデンプション

ジャンル:アクション

配信:Take-Two Interactive Japan GK

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2023年8月17日

価格:$49.99(日本の価格は未定)

CERO:審査予定

© 2005-2023 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Red Dead、Red Dead Redemption、Undead Nightmare、および[R*]は、Take-Two Interactive Software, Inc.の商標です。Bink Videoを使用しています。©1997–2023 by Epic Game Tools, Inc. ほかのすべてのマークおよび商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。