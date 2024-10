ロックスター・ゲームスは10月9日、『レッド・デッド・リデンプション』と、サイドストーリーとなるゾンビホラー『アンデッド・ナイトメア』を、PC(ロックスターストア/Steam/Epic Games Store)で配信すると発表。配信日は2024年10月29日、価格などは未定だ。

Double Elevenとのコラボレーションによって新しく生まれ変わった本作は、対応ハード ウェアで最大144Hzのネイティブ4K解像度、ウルトラワイド(21:9)とスーパーウルトラワイド(32:9)の両者に対応するディスプレーサポート、HDR10のサポート、キーボードとマウスに完全対応など、PC固有の改良を追加。

また、アップスケーリング技術NVIDIA DLSS 3.7とAMD FSR 3.0、NVIDIA DLSS フレーム生成、描画距離の調整、影の精密度の設定などもサポートしている。公式トレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

▼公式トレーラー

ロックスターストアやSteam、Epic Games Storeで『レッド・デッド・リデンプション』および『アンデッド・ナイトメア』を事前購入する方法などの詳細は近日中に公開予定なので、続報を楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:レッド・デッド・リデンプション

ジャンル:アクション

販売:ロックスター・ゲームス

プラットフォーム:PC(ロックスターストア/Steam/Epic Games Store)

※PS4/Switch/Xbox One版は発売済み。

発売日:2024年10月29日予定

価格:未定

CERO:Z(18才以上対象)

