松屋に待望の「マッサマンカレー」再登場！ “世界一おいしい料理”をごろチキ入りで

牛めしの松屋は11月25日10時から、「マッサマンカレー」を復活販売します。

松屋のマッサマンカレーが帰ってくる！

松屋のマッサマンカレーは2021年に登場して話題になったメニュー。その後、何度か再販されていますが、今シーズンも登場します。

▲マッサマンカレー 980円

マッサマンカレーは、「世界でもっともおいしい料理」とも言われるタイ発祥の名物料理です。

松屋では、ココナッツミルクの甘みとスパイスの芳醇な香り引き立つカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろ感たっぷりの鶏肉（ごろごろチキン）を合わせてオリジナルで仕上げています。みそ汁付きで提供。



あわせて野菜セットも用意。いずれも持ち帰り可能ですが、持ち帰りにはみそ汁がつきません（別途90円）。

▲マッサマンカレー 野菜セット 1080円

なお、単品のマッサマンカレー（ライスなし）も860円で用意しています。

ごろチキで食べ応えもしっかり

スパイスの香りとココナッツの甘みが調和する濃厚な味わいは、肌寒くなる時季にうれしい一杯ですね。リリースによると、追加料金で玉子を加えると、さらにまろやかな味わいが楽しめてオススメなんだとか。



鉄板で焼き上げたごろチキが入っているのが松屋ならではで、しっかり食べたいときにもちょうど良さそうです。

再登場を待っていた人は、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。