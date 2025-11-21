「国産牛ステーキ丼」が1日限定で特別価格！ 1.5人前の大盛りもあるよ

肉のヤマ牛は11月29日、「国産牛ステーキ丼 ハニーマスタードソース」を1日限定で販売します。

29日限定「国産牛ステーキ丼」を特別価格で

焼肉丼チェーン「肉のヤマ牛」は、“11（いい）やき29（にく）丼祭り”を11月2日・9日と開催してきました。29日はファイナルとなる第3弾。「国産牛ステーキ丼」を特別価格で提供します。

▲国産牛ステーキ丼 ハニーマスタードソース 1人前 1190円／1.5人前 1490円

販売日：11月29日 ※1日限定

切りたての肉を店舗で焼き上げる「国産牛ステーキ丼」に、今回は、新たな味わいの提案として“ハニーマスタードソース” を用意。

はちみつの甘みとコク、マスタードの辛み、そこにパンチのあるガーリックの香りが重なり、牛ステーキと白米が進む味わいに仕上がっているそうです。

今回の限定販売は全国の肉のヤマ牛各店で実施し、持ち帰り専門店では弁当形式で販売します。売り切れ次第終了です。

甘み×辛み×ガーリックで

ご飯が進みそう

牛ステーキ×ハニーマスタードというあまり見ない組み合わせですが、「焼肉丼の可能性をもっともっと広げたい」という想いで作った挑戦の一杯とのこと。



炭火で焼いた牛肉の香りと、はちみつの甘みとコク、マスタードのスパイシーな味わいで白いご飯が進みそう。

1年に1度の“いい肉の日”に提供される特別感もあり、ぜひ食べておきたいですね。

※価格は税込み表記です。