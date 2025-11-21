このページの本文へ

肉のヤマ牛で11月29日発売

「国産牛ステーキ丼」が1日限定で特別価格！ 1.5人前の大盛りもあるよ

2025年11月21日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　肉のヤマ牛は11月29日、「国産牛ステーキ丼　ハニーマスタードソース」を1日限定で販売します。

　

29日限定「国産牛ステーキ丼」を特別価格で

　焼肉丼チェーン「肉のヤマ牛」は、“11（いい）やき29（にく）丼祭り”を11月2日・9日と開催してきました。29日はファイナルとなる第3弾。「国産牛ステーキ丼」を特別価格で提供します。

▲国産牛ステーキ丼　ハニーマスタードソース　1人前 1190円／1.5人前 1490円
　販売日：11月29日　※1日限定

　切りたての肉を店舗で焼き上げる「国産牛ステーキ丼」に、今回は、新たな味わいの提案として“ハニーマスタードソース” を用意。

　はちみつの甘みとコク、マスタードの辛み、そこにパンチのあるガーリックの香りが重なり、牛ステーキと白米が進む味わいに仕上がっているそうです。

　今回の限定販売は全国の肉のヤマ牛各店で実施し、持ち帰り専門店では弁当形式で販売します。売り切れ次第終了です。

甘み×辛み×ガーリックで
ご飯が進みそう

　牛ステーキ×ハニーマスタードというあまり見ない組み合わせですが、「焼肉丼の可能性をもっともっと広げたい」という想いで作った挑戦の一杯とのこと。

　炭火で焼いた牛肉の香りと、はちみつの甘みとコク、マスタードのスパイシーな味わいで白いご飯が進みそう。

　1年に1度の“いい肉の日”に提供される特別感もあり、ぜひ食べておきたいですね。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧