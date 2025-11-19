カプコンは11月19日、Nintendo Switch／PlayStation 4／Xbox One／PC（Windows／Steam）にて発売中の『逆転裁判123 成歩堂セレクション』について、本作を隅々まで楽しめるギャラリーモードや新機能などの追加により、ゲームをさらに楽しめる無料タイトルアップデートを配信した。

▼機能追加タイトルアップデートPVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=jXMpyJwJ0dk

■アップデート内容の一部をおさらい！

●アップデート内容1.

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』の全BGM103曲に加え、「逆転裁判 ピアノアルバム」と「逆転裁判 ジャズアルバム」から厳選された13曲がミュージックプレイヤーとともに実装。合計116曲もの楽曲を収録しているので、まだ聞いたことがない人も好きな曲を探してみよう。

●アップデート内容2.

パッケージやキャラクターなどの公式イラストやゲーム中のイベントシーン、背景イラストを収録したアートファイルが実装。さまざまなアートを眺めて本作を深く知ろう。

●アップデート内容3.

登場キャラクター／アクション／背景を自由に組みあわせて、自分好みのシチュエーションを作成できるアクションエディターも実装。オリジナルのストーリーでは見ることができない、一風変わったシチュエーションも作成できるのでぜひ試してみよう。

●アップデート内容4.

クリアしていなくても好きなエピソードをチャプター単位で選択してプレイできるエピソード選択機能、プレイ中にメッセージが自動で送られる「オートプレイ」に加えて、謎解きなども全自動でプレイしてくれる「ストーリーモード」を搭載。尋問中でセリフが長い証言の全体ボリュームと表示位置を視覚化した証言ページャーも実装している。謎解きに困ってもゲームをさらに快適に遊ぶことが可能だ。

※ストーリーモードはオフにすることでオートプレイになります。

アップデート内容5.

対応言語にラテンアメリカスペイン語とブラジルポルトガル語を追加。ゲーム中のテキスト表示はもちろん、ボイスもこれらの2言語で楽しめる。

■各デジタルストアでお買い得セールを実施！

ダウンロード版『逆転裁判123 成歩堂セレクション』のセールを各デジタルストアで実施中。まだプレイしたことがない人はお買い得に購入できるこのチャンスをお見逃しなく。

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000015847

■Steam Store

Steam - 2025年12月2日2時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

https://store.steampowered.com/app/787480/_123/

【ゲーム情報】

タイトル：逆転裁判123 成歩堂セレクション

ジャンル：法廷バトル

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4／Xbox One／PC（Windows／Steam）

発売日：発売中（2019年2月21日））

価格：2990円

CERO：CERO B（12才以上対象）

©CAPCOM