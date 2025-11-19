ファン9基・GPU 410mm対応の高拡張ケース「CG330 3F」が11月21日発売

DeepCool「CG330 3F」シリーズが11月21日に発売

アユートが正規代理店を務める中国・北京のPCパーツメーカー DeepCoolは、PCケースの最新モデル「CG330 3F」と「CG330 3F WH」を11月21日に発売する。市場想定価格は「CG330 3F」が9,980円、「CG330 3F WH」が10,980円だ。

パノラマデザインとデュアルチャンバー設計の特徴

「CG330 3F」シリーズは、フロントとサイドに強化ガラスを採用したパノラマデザインが大きな特徴だ。内部構成を見せるだけでなく、デュアルチャンバー構造により冷却効率が高まり、ビルドスペースを有効に活用できる。

さらに、サイドに2基、リアに1基の120mm PWM ARGBファンを標準装備し、DeepCool独自のライティング設計によって均一で柔らかい発光を実現する。

冷却性能と拡張性に優れた構造

冷却システムの構築幅が広い点も魅力で、最大9基の120mmファンを搭載可能。加えて、360mmラジエーターにも対応している。拡張性も十分で、最長410mmのグラフィックカード、最大164mmのCPUクーラー、最長200mmの電源ユニットが搭載できる。

これにより、多様なPCビルド環境に適応し、各パーツが最適なパフォーマンスを発揮できるよう設計されている。

ユーザビリティに配慮した機能性

「CG330 3F」は、USB 3.0ポートやオーディオジャックを備えたトップI/Oパネルを搭載。また、トップとボトムにはマグネット式ダストフィルターを配置し、ホコリ対策と清掃のしやすさを両立している。

さらに、ツールフリー設計を採用しているため、パーツ交換やアップグレード、メンテナンスをスムーズに行うことができるという。