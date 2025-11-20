「西京味噌の黒毛和牛バーガー」1080円　年末年始に食べたい

フレッシュネスバーガーは「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」を11月26日から期間限定で発売します。
黒毛和牛×九条ネギ×西京味噌の
ごちそうバーガー登場！
フレッシュネスバーガーは、今年6月より黒毛和牛を使用したバーガーをレギュラー商品に加えました。今回登場するのは、冬に旬を迎える京都の伝統野菜“九条ネギ”、京都発祥の“西京味噌”を使用した期間限定バーガーです。
▲九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー 1080円
九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガーは、国産黒毛和牛100％のパティに、九条ネギをさっとグリルして甘みを引き出し、まろやかな西京味噌ソースを合わせています。
ピリ辛のネギ生姜だれがアクセントになり、肉と野菜の両方の味わいを堪能できる一品です。
黒毛和牛バーガーシリーズ
あわせて、定番の「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」も揃います。
▲黒毛和牛チーズバーガー 1080円
国産黒毛和牛100％パティに、トマトやオニオン、グリーンリーフもサンドし、タルタルソースとサクサク食感の「食べる醤油」を合わせたリッチな味わいに仕上げています。「黒毛和牛チーズバーガー」にはレッドチェダーチーズを加えています。
▲黒毛和牛バーガー 980円
“生七味”を使ったプチ贅沢なポテトも！
サイドにはディップポテト 生七味タルタルが登場します。さらに、人気の不知火レモネードが再登場。
▲ディップポテト 生七味タルタル 390円
信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた生七味に、具沢山の特製タルタルソースを合わせたディップで、揚げたての北海道産ポテトと相性の良い仕上がりです。
▲不知火クラフトレモネードソーダ（ICE） 540円
不知火クラフトレモネード（HOT） 540円
ドリンクでは、昨年好評だった不知火クラフトレモネードシリーズが再登場します。熊本県産の不知火を店内ではちみつに漬け込み、レモンの果肉、シロップと合わせています。
かぶりつくご褒美！ 年末に年始に！
黒毛和牛パティを中心に据えた内容で、普段のバーガーより一段リッチな満足感があります。
特に九条ネギと西京味噌を合わせた限定バーガーは、和の食材が重なることで味に深みが出て、特別な一品に感じられそう。
黒毛和牛ならではの旨みをじっくり味わいたい人は、ぜひチェックしてください！
※価格は税込み表記です。