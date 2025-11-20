このページの本文へ

フレッシュネスバーガーで11月26日より発売

「西京味噌の黒毛和牛バーガー」1080円　年末年始に食べたい

2025年11月20日 16時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　フレッシュネスバーガーは「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」を11月26日から期間限定で発売します。

黒毛和牛×九条ネギ×西京味噌の
ごちそうバーガー登場！

　フレッシュネスバーガーは、今年6月より黒毛和牛を使用したバーガーをレギュラー商品に加えました。今回登場するのは、冬に旬を迎える京都の伝統野菜“九条ネギ”、京都発祥の“西京味噌”を使用した期間限定バーガーです。

▲九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー　1080円

　九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガーは、国産黒毛和牛100％のパティに、九条ネギをさっとグリルして甘みを引き出し、まろやかな西京味噌ソースを合わせています。

　ピリ辛のネギ生姜だれがアクセントになり、肉と野菜の両方の味わいを堪能できる一品です。

黒毛和牛バーガーシリーズ

　あわせて、定番の「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」も揃います。

▲黒毛和牛チーズバーガー　1080円

　国産黒毛和牛100％パティに、トマトやオニオン、グリーンリーフもサンドし、タルタルソースとサクサク食感の「食べる醤油」を合わせたリッチな味わいに仕上げています。「黒毛和牛チーズバーガー」にはレッドチェダーチーズを加えています。　

▲黒毛和牛バーガー　980円

“生七味”を使ったプチ贅沢なポテトも！

　サイドにはディップポテト 生七味タルタルが登場します。さらに、人気の不知火レモネードが再登場。

▲ディップポテト 生七味タルタル　390円

　サイドにはディップポテト 生七味タルタルが登場します。信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた生七味に、具沢山の特製タルタルソースを合わせたディップで、揚げたての北海道産ポテトと相性の良い仕上がりです。

▲不知火クラフトレモネードソーダ（ICE）　540円
　不知火クラフトレモネード（HOT）　540円

　ドリンクでは、昨年好評だった不知火クラフトレモネードシリーズが再登場します。熊本県産の不知火を店内ではちみつに漬け込み、レモンの果肉、シロップと合わせています。

かぶりつくご褒美！　年末に年始に！

　黒毛和牛パティを中心に据えた内容で、普段のバーガーより一段リッチな満足感があります。

　特に九条ネギと西京味噌を合わせた限定バーガーは、和の食材が重なることで味に深みが出て、特別な一品に感じられそう。

　黒毛和牛ならではの旨みをじっくり味わいたい人は、ぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧