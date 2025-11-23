辛ラーメン ブラックが進化！ レンジ対応の新カップが11月24日登場

農心ジャパンは11月24日、辛ラーメンシリーズの新製品「辛ラーメン ブラック カップ」を全国の一部コンビニエンスストアで発売します。

「辛ラーメン ブラック」は濃厚でコクのある“特製豚骨スープ”と、唐辛子にオリジナルスパイスを加えた“特製辛味スープ”のWスープが特徴です。今回、電子レンジ調理にも対応したカップタイプとしてリニューアル登場します。

今回のリニューアルでは、電子レンジ調理によって、まるで鍋で煮込んだようなもちもち食感の中太麺を味わえるといいます。また、電子レンジ調理を推奨していますが、熱湯調理（4分）も可能です。

■電子レンジ調理

1．フタをすべてはがし、麺の上に粉末スープ2種を入れます。

2．お湯（330ml）を内側の線まで注ぎます。

3．電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分40秒）で加熱し、よく混ぜて完成。

濃厚×辛味のWパンチ！

辛ラーメン ブラックは、過去に米紙ニューヨーク・タイムズのレビュー企画で世界のおいしい即席麺1位に選ばれたことでも知られています。

世界的ブランドの人気商品が、電子レンジ対応という形でより便利に進化。寒い日や忙しいときでも、濃厚なスープと辛さのある一杯を気軽に楽しめるのはありがたいですね。辛いもの好きの人は試してみては？

※価格は税込み表記です。