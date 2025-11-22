丸亀製麺「冬のうどん弁当」！ 玉子あんかけなど選べる全24種

丸亀製麺は11月25日から、冬季限定の「丸亀うどん弁当」を全国で販売します。

今年の丸亀うどん弁当は、温かい「かけだし」と「玉子あんかけだし」、冷たい「ぶっかけだし」の3種類のだしから選べます。さらに4種の天ぷらの組み合わせ、2種のサイズ展開で過去最多という合計24種類のラインアップをそろえています。

■冬の丸亀うどん弁当 ラインアップ

・2種の天ぷらとおかずの定番うどん弁当 温／冷 並490円、大670円

2種の天ぷらとおかずの定番玉子あんかけうどん弁当 並620円、大800円

・えび天と定番おかずのうどん弁当 温／冷 並590円、大770円

えび天と定番おかずの玉子あんかけうどん弁当 並720円、大900円

・かしわ天と定番おかずのうどん弁当 温／冷 並590円、大770円

かしわ天と定番おかずの玉子あんかけうどん弁当 並720円、大900円

・まいたけ天と定番おかずのうどん弁当 温／冷 並590円、大770円

まいたけ天と定番おかずの玉子あんかけうどん弁当 並720円、大900円

麺職人が打つ打ち立て・茹でたてのうどんに、天ぷらや定番おかず2種（きんぴらごぼう・玉子焼き）、人気の無料トッピング「わかめ」を加え、注文を受けてからひとつずつ弁当に詰めて提供します。

今年4月に新しくなった「かけだし」を「丸亀うどん弁当」でも使用。真昆布と混合節をお店で数時間おきに丁寧に引き、雑味の少ない澄んだだしに仕上げているそうです。

また、冬限定の「玉子あんかけだし」は、白だしをベースに、とろみをつけながら玉子を入れてふんわりと仕上げています。打ち立て・茹でたてのうどんと一緒に、あつあつのまま容器に入れて提供し、麺に「玉子あんかけだし」がよく絡むといいます。

また、冬限定の「まいたけ天うどん弁当」が今年も登場。雪国まいたけを使用し、まいたけの香りと食感を堪能できる一品です。

過去最多の24種類から選べる！

今年も冬の丸亀うどん弁当が登場。選べるだしや天ぷらのバリエーションが特に豊富でうれしいですね。

忙しい日でも、手軽に温かい打ち立てのうどんを楽しめるのが魅力で、寒い日のお昼ごはんや夕食にぴったり。特に「玉子あんかけうどん」は寒い日でも体が温まりそうです。

※価格は税込み表記です。