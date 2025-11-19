生ガキ半額の「牡蠣の日WEEK」を開催！ なんとワインも割引でペアリングもお得

オイスターバーを展開するゼネラル・オイスターは、11月21日～28日の期間、全国の「8TH SEA OYSTER BAR（エイス シー オイスターバー）」「カーブ・ド・オイスター」など対象の店舗にて「牡蠣の日WEEK」を開催します。

「8TH SEA OYSTER BAR」などで生牡蠣半額！

11月23日は“カキの日”。この日にあわせて開催する「牡蠣の日WEEK」では、旬の生牡蠣を半額で提供するほか（11月21日～28日）、セットメニューとワイン（グラス）も特別価格で提供します（11月21日～30日）。



<11月21日～28日>

▲旬の生牡蠣（単品） 通常759円→379円

期間中、旬の生牡蠣を通常の半額で提供します。生牡蠣は産地により価格が異なります。安全性を高めた生牡蠣を、そのままの味わいで味わえます。



<11月21日～30日>

▲生牡蠣4ピース＋シーフード前菜の盛り合わせ 通常5027円→3608円

新鮮な生牡蠣に前菜を添えた組み合わせで、素材の味をそのまま堪能できるのが魅力です。

▲生牡蠣4ピース＋シーフードのグリル盛り合わせ 通常7260円→5082円

生牡蠣に加え、海老や蟹、サザエなどを盛り合わせたセットで、焼き上げた海鮮の香ばしさを一皿で味わえる内容です。

▲オリジナルワイン「CACCCI」グラス

（ソーヴィニヨン・ブラン／シャルドネ／カベルネ・ソーヴィニヨン／ロゼ）

通常759円→550円

牡蠣に合わせて仕立てたハウスワインを特別価格で提供。白、赤、ロゼをそろえ、好みのペアリングが楽しめます。



対象店舗は全国の8TH SEA OYSTER BAR、カーブ・ド・オイスターなど（一部店舗を除く）です。詳しくはフェアページにて確認できます。特別価格はランチとディナーのどちらでも利用でき、予約は不要・当日対応可能としています。

牡蠣好き必見！

ゼネラル・オイスターグループは、産地で厳選し、浄化センターで海洋深層水を使い48時間以上かけて浄化した牡蠣を提供しています。「牡蠣の日WEEK」では、そんなこだわりの牡蠣を、お手頃価格に味わえちゃいます。



生牡蠣半額はうれしい！ 牡蠣好きはもちろん、生牡蠣を試すきっかけが欲しい人にも足を運びやすいキャンペーンです。お近くに店舗がある人は、ぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。