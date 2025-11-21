大容量ケンタッキーが1270円もお得に！ 「ウィンターバーレル」始まるよ

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は11月26日から、冬季限定商品「ウィンターバーレル」2種を販売します。

大容量「ウィンターバーレル」！最大1270円おトク

ウィンターバーレルは、オリジナルチキンをバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせられるボリューム満点の商品です。

オリジナルチキン10ピース／12ピースの2種類を用意。サイドメニューはポテト(S)、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー(S)の5種類から自由に組み合わせが可能です。

▲ウィンターバーレル10ピース 3490円

（オリジナルチキン10ピース＋選べるサイド5個）

▲ウィンターバーレル12ピース 4190円

（オリジナルチキン12ピース＋選べるサイド6個）

単品を積み上げた場合に比べて、最大1270円おトクになります。また購入時には、サイドメニューの追加2個をそれぞれ通常よりお得な390円で何度でも追加可能です。

みんなでシェアしよう！

オリジナルチキンに加えてポテトやビスケットなどのサイドメニューもたっぷり入って、家族や友人と分け合うのにもぴったりなボリューム感です。

冬の集まりに彩りを添える一品になりそうです。こちらは数量限定で無くなり次第終了なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。