このページの本文へ

11月26日スタート

大容量ケンタッキーが1270円もお得に！ 「ウィンターバーレル」始まるよ

2025年11月21日 11時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ケンタッキーフライドチキン（KFC）は11月26日から、冬季限定商品「ウィンターバーレル」2種を販売します。

　

大容量「ウィンターバーレル」！最大1270円おトク

　ウィンターバーレルは、オリジナルチキンをバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせられるボリューム満点の商品です。

　オリジナルチキン10ピース／12ピースの2種類を用意。サイドメニューはポテト(S)、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー(S)の5種類から自由に組み合わせが可能です。

▲ウィンターバーレル10ピース　3490円
（オリジナルチキン10ピース＋選べるサイド5個）

▲ウィンターバーレル12ピース　4190円
（オリジナルチキン12ピース＋選べるサイド6個）

　単品を積み上げた場合に比べて、最大1270円おトクになります。また購入時には、サイドメニューの追加2個をそれぞれ通常よりお得な390円で何度でも追加可能です。

みんなでシェアしよう！

　オリジナルチキンに加えてポテトやビスケットなどのサイドメニューもたっぷり入って、家族や友人と分け合うのにもぴったりなボリューム感です。

　冬の集まりに彩りを添える一品になりそうです。こちらは数量限定で無くなり次第終了なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧