今日のランチ、主役はおかずじゃなくて「ごはん」でした。いつものメニューが今だけ、特別おいしい「みやぎ米」に

お昼休みのランチ、外で食べるとなるとどこも混んでいて大変ですよね。そんな時、サッと買えてありがたいキッチンカー。東京国際フォーラム地上広場や東京サンケイビルでは、キッチンカーが集まる「ネオ屋台村」が開催されており、多くの人がランチタイムに訪れています。

ここでは、11月28日(金)まで間限定で、既存メニューの米飯をみやぎ米に変更して販売。いつもの美味しいキッチンカーで、宮城県のブランド米が試せます！

キッチンカーでみやぎ米を使ったメニューを販売

宮城県米穀周年供給需要拡大推進協議会とJAグループ宮城は、宮城県産米の魅力を広く発信するための取り組みとして、「キッチンカータイアップ～みやぎ米weeeek!」を2025年11月25日(火)より実施。11月25日(火)～11月28日(金)の期間中、「ネオ屋台村」のキッチンカーとタイアップし、既存メニューの米飯をみやぎ米に変更して販売します。さまざまなお弁当やおかずと共にみやぎ米を楽しむことができます。

キッチンカータイアップ～みやぎ米weeeek!

①東京国際フォーラム地上広場 ネオ屋台村

日時：2025年11月25日(火)～11月28日(金) 11:30～14:00

住所： 東京都千代田区丸の内3丁目5−1

②東京サンケイビル 1F フラット ネオ屋台村

日時：2025年11月26日(水)～11月28日(金) 11:15～14:00

住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2