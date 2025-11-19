Crucialの高性能SSDがブラックフライデー価格に！ T710やX10 Proなど人気モデルが数量限定セール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　Crucialは、11月21日0時からの「Amazonブラックフライデー 先行セール」と11月24日0時からの「Amazonブラックフライデー」において、数多くのSSD製品をセール価格で販売するという。今回の目玉商品には、最新技術を誇るGen5対応NVMe SSDのフラグシップモデル「T710」の1TBと2TBが含まれている。

　また、コストパフォーマンスに優れるGen4モデルからは、「P310（ヒートシンク付モデル）」の1TBと「T500」の500GBが、今回のセールでお得に手に入る。

　その他に、2.5インチSATA対応の「BX500」240GBが30％を超える値引きとなり、さらに外付SSDの大容量モデル「X10」8TBや、ハイエンドモデル「X10 Pro」2TBもセールの対象となっている。これらの製品は全て数量限定での提供となる。

　セール対象のSSD製品は、Amazon内のCrucialブランドページで確認でき、出荷・販売元がAmazon.co.jpの製品が対象だ。割引率や値引き後の価格については、セール期間中の販売ページを確認することが推奨される。

