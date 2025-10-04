Crucialの人気SSD＆DDR5メモリがAmazonプライム感謝祭で特価！ P310 2TBやX10 8TBも登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

Crucial、Amazonプライム感謝祭で人気SSD・メモリを特別価格で販売

　Crucialは、10月4日から開催の「Amazonプライム感謝祭 先行セール」および10月7日から開催される「Amazonプライム感謝祭」にあわせて、SSDおよびメモリ製品をセール価格で提供する。

　今回の対象商品には、コストパフォーマンスに優れたNVMe SSD「P310」2TBモデル、外付けSSD「X9」2TBモデル、さらに大容量かつ高性能なSSD「X10」8TBモデルなどが含まれている。加えて、最新のDDR5メモリ「Crucial Pro OC DDR5-6000」64GBキットもラインナップに登場する。

高コスパから高性能モデルまで幅広く対象に

　今回のCrucialセールの特徴は、人気モデルから大容量・高性能モデルまで網羅している点だ。「P310」や「X9」といった普段使いに最適な製品に加え、クリエイターやヘビーユーザーに適した「X10」も割引対象。いずれも通常価格から最低10％以上の割引が適用されるため、お得に購入できる。

　これらのSSDやメモリを導入することで、PCの処理速度や作業効率を大幅に向上させられるのも魅力だ。

　詳細な割引率や販売状況はAmazonの販売ページで確認できるため、気になるユーザーは早めにチェックしておきたい。

■関連サイト

Crucialトップへ

