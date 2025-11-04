【大手町・徒歩0分】ため息を深呼吸に変える森の中のバーが3日間限定オープン

「ふぅ、今日もおつかれさま！」という1日溜めたため息を、深呼吸に変えてくれるバーが大手町に3日限定でオープンします。

大手町タワーでは、第3回目となる「森の市」を開催。2025年のコンセプトは『森呼吸（しんこきゅう）BAR』。大手町にある都市の森で、呼吸するような一杯を味わえます。仕事帰りに一杯飲んでリフレッシュできそう！

森に出現するバーカウンターでオリジナルカクテル

11月19日（水）、20日（木）、21日（金）の３日間、大手町タワーでは、第3回目となる「森の市」を開催します。2025年のコンセプトは「森呼吸BAR」。

大手町に出現した小さなバーカウンター“森”と“呼吸”を味わうバー「森呼吸BAR」。都会の中心に佇む“大手町の森”に自生する植物たちからインスピレーションを得た、自然の息吹を感じる4種のカクテルを提供します。プロデュースを手がけたのは、国内のカクテルコンペティションで受賞歴を誇るバーテンダー 加藤晋悟氏。

ストロベリートレイル、フォレスティーミュール、バイオレットスカッシュ（ノンアルコール）、温秋（ノンアルコール）（画像左から）

価格：￥800（税込）

日中のひと時には、柚子ジャムにニワトコ、ヤブニッケイなど温かみのある味わいで秋の森を想起させるノンアルコールの「ホットカクテル（温秋）」。また、仕事終わりの一杯には、野草ヨモギにキレのあるジンジャエールの辛味がアクセントになった大人の「ハーバルモスコミュール（フォレスティーミュール）」。さらに、お酒が苦手な方でも楽しめるスミレシロップとレモンピールを添えた「モクテル（バイオレットスカッシュ）」など、ここでしか味わえない“森を飲む”オリジナルカクテルを堪能できます。

カクテルのほか、食のリジェネラティブを提唱する「innovative kitchen 8go」によるスペシャルメニューをはじめ、お酒のおつまみに合う「クラフトジャーキー」や、休憩時間のおやつにおすすめの「旬の食材を使ったスイーツ」など手軽に食べられるメニューも用意されています。

森の市2025『森呼吸BAR』

日時：2025年11月19日（水）、20日（木）、21日（金） 11：00 ～ 21：00

開催場所：大手町タワー・大手町の森

住所：東京都千代田区大⼿町1-5-5 ⼤⼿町タワー 1F・B1F・B2F