丸源の「1500円福袋」がマジで買い！餃子50コ＋クーポンが入ってお値打ちすぎだよ

丸源ラーメンは12月26日、「丸源福袋」を発売します。予約は11月25日10時から、公式アプリ限定で受付を開始します。
好評の「丸源福袋」が今年も！
1500で餃子50個と1500円分のクーポン入り
毎年好評の「丸源福袋」が今年も登場します。今年は、冷凍生餃子50個とアプリクーポン3枚（1500円分）がセットになって、価格は1500円です。
冷凍生餃子は25個入りが2パックで、家庭でも焼きたての味を楽しめる内容となっています。アプリクーポンは、税込1000円以上の食事で1会計につき1枚使用でき、1月から3月まで各月ごとに1枚ずつ利用可能です。
11月25日から公式アプリ限定で予約受付が開始され、予約は1アカウントにつき3個まで。店頭での販売期間は12月26日～2026年1月4日です（店舗によっては年末年始に休業する場合もあり、販売状況は店舗ごとに異なる）。
■丸源福袋
予約受付期間：11月25日10〜12月24日23時59分
販売期間：12月26日〜2026年1月4日
※12月31日、2026年1月1日は休業の店舗があります
内容：
・冷凍生餃子25個入り×2パック
・500円分のアプリクーポン3枚（飲食代税込1000円以上で、1会計につき1枚のみ使用可）
販売価格：1500円
アプリクーポン使用期限：
（1）2026年1月6日〜31日で1枚
（2）2026年2月1日〜28日で1枚
（3）2026年3月1日〜31日で1枚
餃子50個が実質無料に……
買わなきゃ損！くらいにお得な内容
「丸源福袋」は人気企画として累計販売数140万個を突破しています。
それもそのはずで、魅力はなんといってもコスパのよさ。今回の福袋も、クーポンだけでも元が取れる計算で、丸源を普段から利用する人にとって買わなきゃ損の内容です。餃子50個が実質無料のよう！
数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる人はアプリ予約をおすすめします。
※価格は税込み表記です。