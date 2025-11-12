丸源の「1500円福袋」がマジで買い！餃子50コ＋クーポンが入ってお値打ちすぎだよ

丸源ラーメンは12月26日、「丸源福袋」を発売します。予約は11月25日10時から、公式アプリ限定で受付を開始します。

好評の「丸源福袋」が今年も！

1500で餃子50個と1500円分のクーポン入り

毎年好評の「丸源福袋」が今年も登場します。今年は、冷凍生餃子50個とアプリクーポン3枚（1500円分）がセットになって、価格は1500円です。



冷凍生餃子は25個入りが2パックで、家庭でも焼きたての味を楽しめる内容となっています。アプリクーポンは、税込1000円以上の食事で1会計につき1枚使用でき、1月から3月まで各月ごとに1枚ずつ利用可能です。

11月25日から公式アプリ限定で予約受付が開始され、予約は1アカウントにつき3個まで。店頭での販売期間は12月26日～2026年1月4日です（店舗によっては年末年始に休業する場合もあり、販売状況は店舗ごとに異なる）。

■丸源福袋

予約受付期間：11月25日10〜12月24日23時59分

販売期間：12月26日〜2026年1月4日

※12月31日、2026年1月1日は休業の店舗があります

内容：

・冷凍生餃子25個入り×2パック

・500円分のアプリクーポン3枚（飲食代税込1000円以上で、1会計につき1枚のみ使用可）

販売価格：1500円

アプリクーポン使用期限：

（1）2026年1月6日〜31日で1枚

（2）2026年2月1日〜28日で1枚

（3）2026年3月1日〜31日で1枚

餃子50個が実質無料に……

買わなきゃ損！くらいにお得な内容

「丸源福袋」は人気企画として累計販売数140万個を突破しています。



それもそのはずで、魅力はなんといってもコスパのよさ。今回の福袋も、クーポンだけでも元が取れる計算で、丸源を普段から利用する人にとって買わなきゃ損の内容です。餃子50個が実質無料のよう！



数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる人はアプリ予約をおすすめします。

※価格は税込み表記です。