＼オレ！／マツケン福袋がファミマに登場！ 3000円のクーポン付きでめちゃお得

ファミリーマートでは、年末年始キャンペーンアンバサダーに俳優、歌手の松平健さんを採用。11月11日より、ファミマオンラインにて元旦から受け取れる「ファミマツケン福袋」（3300円）の抽選申し込みの受付を開始する。

年末年始がもっと楽しく「ファミマツケン福袋」

キャンペーンは、ファミリーマートが継続して取り組んでいる「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」をキーワードとしていて、福袋はイメージキャラクターの松平健さんのグッズが詰まったわくわく感のある内容になっている。



A6サイズの「ファミマツケン でっかいトランプ」に加え、「ステンレスタンブラー」や「ランチョンマット」など、お正月を楽しく過ごせるファミリーマートオリジナルグッズが盛りだくさん。おまけとして同梱されている「おみくじ開運カード」には、絵柄に応じて松平さんの直筆サインやファミマポイントがもらえるクーポンが当たる楽しい仕掛けも用意されている。

さらに、松平さんの「もっとおトクにせいっ！」という一言により、3000円相当のクーポン冊子を同封。

【ファミマツケン福袋：内容詳細】

▲ファミマツケン ステンレスタンブラー（ステンレス、サイズφ86×125mm、※内容量450ml）



高級感あふれるゴールドボディに、マツケンの名前と芸紋を冠した特別デザインのステンレスタンブラー。保温・保冷性能で、コーヒー・お茶・冷たい飲み物も適温をキープできる。マツケンファン必携のアイテム。

▲ファミマツケン でっかいトランプ （サイズ：W100×H140mm）



マツケンのオリジナルデザインを施した大きいサイズのトランプ。通常のトランプカードよりも大きなサイズで、インパクト抜群。



3と8（サンバ）やJ～Kにはマツケンデザインが施され、JOKER2種にはこだわった特別なデザインも。トランプとしての実用性はもちろん、お部屋のインテリアアイテムとしても飾ることが可能。

▲ファミマツケン ランチョンマット（素材：PP、サイズ：W350×H250mm ）



鮮やかなゴールドカラーの背景に、マツケンの笑顔が輝くデザインのランチョンマット。毎日の食事の時間をより楽しく、いつもの食事を華やかに演出。いつもの食事をカーニバルに！

▲ 3000円相当のクーポン冊子



【内容】クーポン3000円相当割引券

・ファミチキ／ファミチキレッド200円引き5枚

・おむすび100円引き7枚

・デザート100円引き7枚

・パン100円引き6枚



【有効期限】 2026年5月31日まで

福袋にはおまけも！レアカードもあり

おまけとして「ファミマツケン福袋」についてくる「おみくじ開運カード」には、500個に1個の確率で10000円相当の「ファミペイギフトカード」、3000個に1個の確率で松平健さんの直筆サインが入っている。



ファミマのアプリ「ファミペイ」で、「ファミペイギフトカード」に印刷されている二次元コードを読み込む、もしくは印字されているギフトコードを入力することで、ファミペイ残高に10000円相当のファミマポイントがチャージされる。

▲ファミマツケン おみくじ開運カード（サイズW63×H89mm）



マツケンのオリジナル開運カードで、華やかなデザインとともに、あなたの運気を引き寄せるパワフルなアイテムです。 全6種、どれが当たるかは運次第。

抽選はファミマオンラインから

「ファミマツケン福袋」3300円

※ファミマオンラインから抽選販売



抽選申込期間 ：11月11日10時～11月24日23時59分

当選結果通知日：11月26日 ※順次メールにて連絡

商品受取日 ：2026年1月1日10時～1月14日23時59分

抽選申込はこちら：https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=100157486379331030

※1人1回まで（1個まで）応募可能

※応募者多数の場合は抽選での販売

マツケンファン必見！

年末年始がも〜っとわくわくしそうな金ピカグッズたくさんの福袋。縁起の良いグッズとマツケンパワーで、来年も良いスタートが切れそうだ！

おみくじ開運カード、バッグに入れておいたら良いことあるかなぁ……？

（※文中の価格はすべて税込）