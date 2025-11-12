このページの本文へ

しゃぶ葉で11月20日から「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」

麻辣湯“ラムしゃぶ”がめちゃうまそう！しかも食べ放題!! これは行くっきゃない

2025年11月12日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

話題の麻辣湯×ラムを食べ放題で！

　しゃぶ葉は11月20日から、冬季限定で「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催します。

ラムしゃぶ×麻辣湯だしの最強タッグ

　しゃぶ葉は、しゃぶしゃぶ食べ放題できるファミリーレストラン。今回、かつて登場して評判だった“ラムしゃぶ”のコースが期間限定で復活。新登場の「麻辣湯だし」とともに楽しめます。

・対象コース「ラムしゃぶコース」
大人：平日ランチ2859円、平日ディナー3519円　※60歳以上は330円引き
小学生：1099円
幼児：無料
※土日祝は＋220円（一部店舗では＋330円）
※国産牛も食べ放題できる「ラムしゃぶ＆国産牛 コース」も用意

ラム肉が食べ放題！

　ラムしゃぶは、ニュージーランドとオーストラリア産のくせのないラム肉を使用。やわらかな食感と優しい旨味が特徴で、野菜やスープとの相性も抜群といいます。

　麻辣湯だしは、鶏と豚の白湯スープをベースに、花椒油がピリッとアクセントになった新しいだし。る香酢、麻辣油（マーラーユ）、麻辣醤（マーラージャン）だれなどを加えてマイルドからシビ辛まで、自分好みの辛さに調整できます。

じんわりまろやかな［麻辣湯だし］

「麻辣油」と「麻辣醤だれ」の追加でガツンとシビ辛に

火鍋風薬膳セット追加（＋165円）でさらに本格風にアレンジ可能

■麻辣湯で人気の“ブンモジャ”や“紅白団子”も食べ放題

　さらに、ブンモジャや紅白団子、モッツァレラチーズなどの人気具材も食べ放題で登場します。

モッツァレラチーズ

紅白団子

ブンモジャ

さつまいも春雨

■ラムだけではなく九州黒豚も食べ放題！

　ラムのほか各種お肉も食べ放題の対象。「九州黒豚」をはじめ「牛みすじ」「豚肩ロース」「豚バラ肉」などが用意されており、食べ放題で楽しめます。

話題の麻辣湯をアレンジし放題！
話題性間違いなし

　“しゃぶ葉流”の楽しみ方ができる「ラムしゃぶ麻辣湯」が登場しました。

　麻辣湯チーズリゾットやシビ辛汁なし坦々麺風など、自由自在なアレンジも可能です。以下はしゃぶ葉がオススメするアレンジ例です。

麻辣湯チーズリゾット

シビ辛汁なし坦々麺風

旨辛ブンモジャ

　麻辣湯の香りとラムの旨味の組み合わせは、体の芯から温まりそうですね。麻辣湯は今とても人気が高まっているので、しゃぶ葉のこのコースも話題必至！

　フェアは2026年1月中旬までの予定で、食材がなくなり次第終了となるので、気になる人は早めに足を運んでみましょう。

　しゃぶ葉のディナー食べ放題は100分制になりますが、平日ランチの食べ放題は利用時間内なら制限時間がありません（土日祝のランチは80分制）。ただし、一部店舗で異なる場合があります。
 

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧