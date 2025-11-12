麻辣湯“ラムしゃぶ”がめちゃうまそう！しかも食べ放題!! これは行くっきゃない

しゃぶ葉は11月20日から、冬季限定で「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催します。

ラムしゃぶ×麻辣湯だしの最強タッグ

しゃぶ葉は、しゃぶしゃぶ食べ放題できるファミリーレストラン。今回、かつて登場して評判だった“ラムしゃぶ”のコースが期間限定で復活。新登場の「麻辣湯だし」とともに楽しめます。

・対象コース「ラムしゃぶコース」

大人：平日ランチ2859円、平日ディナー3519円 ※60歳以上は330円引き

小学生：1099円

幼児：無料

※土日祝は＋220円（一部店舗では＋330円）

※国産牛も食べ放題できる「ラムしゃぶ＆国産牛 コース」も用意

ラムしゃぶは、ニュージーランドとオーストラリア産のくせのないラム肉を使用。やわらかな食感と優しい旨味が特徴で、野菜やスープとの相性も抜群といいます。

麻辣湯だしは、鶏と豚の白湯スープをベースに、花椒油がピリッとアクセントになった新しいだし。る香酢、麻辣油（マーラーユ）、麻辣醤（マーラージャン）だれなどを加えてマイルドからシビ辛まで、自分好みの辛さに調整できます。

■麻辣湯で人気の“ブンモジャ”や“紅白団子”も食べ放題

さらに、ブンモジャや紅白団子、モッツァレラチーズなどの人気具材も食べ放題で登場します。

■ラムだけではなく九州黒豚も食べ放題！



ラムのほか各種お肉も食べ放題の対象。「九州黒豚」をはじめ「牛みすじ」「豚肩ロース」「豚バラ肉」などが用意されており、食べ放題で楽しめます。

話題の麻辣湯をアレンジし放題！

話題性間違いなし

“しゃぶ葉流”の楽しみ方ができる「ラムしゃぶ麻辣湯」が登場しました。

麻辣湯チーズリゾットやシビ辛汁なし坦々麺風など、自由自在なアレンジも可能です。以下はしゃぶ葉がオススメするアレンジ例です。

麻辣湯の香りとラムの旨味の組み合わせは、体の芯から温まりそうですね。麻辣湯は今とても人気が高まっているので、しゃぶ葉のこのコースも話題必至！



フェアは2026年1月中旬までの予定で、食材がなくなり次第終了となるので、気になる人は早めに足を運んでみましょう。



しゃぶ葉のディナー食べ放題は100分制になりますが、平日ランチの食べ放題は利用時間内なら制限時間がありません（土日祝のランチは80分制）。ただし、一部店舗で異なる場合があります。



※価格は税込み表記です。