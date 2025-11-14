45分の“サク食べ放題”1099円！ 3店舗限定の「エキスプレスコース」がよさげ

ニラックスでは、同社が展開するブッフェ業態（ニラックスブッフェ）において、全国3店舗限定で45分間のショートタイム食べ放題「エキスプレスコース」を11月4日より提供しています。

3店舗限定「エキスプレスコース」

「エキスプレスコース」では、サラダやデリ1皿に加え、和洋中のブッフェ料理が45分間食べ放題。ドリンクバー・デザート・オーダーメニューは対象外ですが、店内仕込みの自家製唐揚げや、うどん、ラーメンなどの定番メニューが楽しめます。



実施店舗は以下の3店舗。

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター（新潟）

・グランブッフェ アリオ橋本（神奈川）

・グランブッフェ イオンモール鹿児島（鹿児島）

■エキスプレスコース

コース内容：サラダ／デリ1皿＋和洋中のブッフェ料理が食べ放題

※ドリンクバー・デザート・オーダーメニューは対象外

制限時間：45分間

料金：平日：ランチ999円、ディナー1099円

土日祝：ランチ1199円、ディナー1199円

店舗が限られているけれど……

ブッフェの食べ放題というと、しっかり腰をすえて楽しむイメージがありますが、45分のコースなら買い物の合間や仕事帰りなど、短時間でもしっかり満足できるのがうれしいところ。「デザートは他のお店で食べたい」なんて時にも気軽に利用できそうですね。

店舗は新潟、神奈川、鹿児島の3店舗ですが、ニラックスブッフェは全国的に展開しているので、お近くの店舗でもまたの機会に実施されないか期待したいところです。

※価格は税込み表記です。