11月20日スタート

「焼肉ライク」追加肉150％盛りキャンペーン！ひとり焼肉を増量できるぞ

2025年11月14日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

嬉しい1週間が始まります！

　焼肉ライクは11月20日～26日の期間限定で、“お値段そのまま”で肉量150％盛りキャンペーンを開催する。増量するのは対象の単品肉（ハーフ）限定で、焼肉セットの注文が条件。

お値段そのままでお肉1.5倍！キャンペーンスタート

　焼肉ライクは”1人1台の無煙ロースター”を導入し、自分のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店。

　今回、食欲の秋の締めくくりとして、いつもの焼肉を“お値段そのまま・ボリュームたっぷり”で楽しめるキャンペーンを開催。

【キャンペーン概要】

販売期間　11月20日～26日
展開店舗　全店舗
販売内容　焼肉セットを注文の方が対象。単品肉（ハーフ）を追加注文で、お値段はそのままで“お肉150%盛り”で提供する。

対象商品。画像は通常のハーフ分量

　【対象商品】

・バラカルビハーフ　 370円
・牛ホルモンハーフ　 320円
・但馬鶏ももハーフ　 280円

　※画像は通常のハーフ分量
　※他の割引と併用は不可

オリジナルの焼肉セットを作ろう

1人1台のロースターで周りを気にせず食べられる！

　ライクの焼肉セットは580円から。今回のキャンペーンをうまく使って好きな部位を足したりと、自分だけの焼肉セットを作って、スタミナを付けてみてはいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

