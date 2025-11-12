コメダのソファー柄「どむぞうくん」が超レア！ コメダとドムドムの初コラボ福袋、予約スタート

コメダ珈琲店は11月12日から、2026年版の福袋の予約を全国の店舗で順次開始します。

今年はハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」との初コラボレーションが実現し、オリジナルグッズを詰め合わせた「寿」と「慶」の2種類を展開します。

■寿（ことぶき） 8000円～8900円（店舗により異なる）

(1)ソファー柄生地 横長バッグ

(2)ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー

(3)プレート2枚セット

(4)福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

(5)コメダ特製小倉あん（内容量300g）

(6)コーヒーチケット1冊 ※店舗により、綴り枚数が異なります

(7)コメ宝くじ付き新春スナックチケット（4枚綴り）

サンドイッチ(5種の中から好きなものをひとつ)／コメチキ／小倉トースト／ミニシロノワール

■慶（よろこび） 6000円～6900円（店舗により異なる）

(1)ソファー柄生地 スクエアバッグ

(2)ステンレスタンブラー（容量約360ml）

(3)福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

(4)コどら

(5)しっとりクッキー

(6)コーヒーに合うバウム

(7)コーヒーチケット ※店舗により、綴り枚数が異なります

(8)コメ宝くじ付き新春スナックチケット（3枚綴り）

ホットドッグ／小倉トースト／ミニシロノワール

どちらの福袋にも、コメダの代名詞であるソファー柄をあしらったキャンバスバッグが付属。「寿」には横長バッグ、「慶」にはスクエアバッグが入っています。

さらに、コメダのソファー柄生地を使った「どむぞうくんキーホルダー」（寿のみ）や、コメダンディとどむぞうくんが並ぶプレートやステンレスタンブラー（慶のみ）など、ここでしか手に入らないコラボアイテムを多数そろえています。

そのほか、オリジナルデザインのドリップコーヒー、コーヒーチケット、スナックチケットなどもセットに。スナックチケットには抽選番号が付いており、合計2000名に景品が当たる「コメ宝くじ」となっています。

福袋内の「新春スナックチケット」にはコメ宝くじ付き！

スナックチケットには総勢2000名にオリジナル商品が当たるコメ宝くじ付き。1等には「どむぞうくんBIGぬいぐるみ」、2等には「コメダ×ドムドムオリジナル文具セット」、3等には「KOMECA1000円分ポイントチャージ」が用意されています。

■1等 どむぞうくんBIGぬいぐるみ 抽選で10名

(高さ約36cm×長さ約50cm×幅約33cm)

■2等 コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー オリジナル文具セット 抽選で20名

■3等 KOMECA(1000円分ポイントチャージ) 抽選で1970名

販売は2026年1月1日～6日の予定で、数量限定のためなくなり次第終了します。

レトロかわいいコラボに注目！

レトロ喫茶と昭和バーガーの名コンビが生み出す福袋は、ファン心をくすぐるデザインと実用性の両立ぶりが魅力。特に「ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー」は、ぜひゲットしておきたいレアグッズです。

「どむぞうくんBIGぬいぐるみ」などのグッズが当たるコメ宝くじもついているので、新年の運試しにいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。