「大きなチキンステーキ弁当」など！ お値段そのままデカ盛り、ローソンストアで開催

ローソンストア100は11月19日から12月2日までの14日間、ボリューム満点の「デカ盛りチャレンジ」と、おトクな「1個買うと1個もらえる」フェアを同時開催します。
全17商品が“デカ盛り”に！
「デカ盛りチャレンジ」では、“デカ盛り”な弁当やおにぎり、パン、デザートなど全17商品（一部店舗では全14商品）が週替わりで登場します。
お値段そのままでボリュームアップする「ばくだんおにぎり炙り牛焼肉」や「トリプルハムチーズエッグサンド」などの他、お手頃価格の「デカ盛りプリン」など、がっつり食べられるラインアップとなっています。
■第1弾 11月19日～25日
▲大きなチキンステーキ弁当（バター醤油） 538円
▲ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉 173円
▲トリプルハムチーズエッグサンド 278円
▲デカ盛りプリンクレープ 225円
▲ガーリックフランス 149円
▲コロッケ＆メンチカツバーガー 171円
▲ひとくち歌舞伎揚 わさび 89g 119円
▲ころから 各種（レギュラー・レッド・チーズ）6個入り 214円
※全期間（11月19日～12月2日）販売
■第2弾 11月26日～12月2日
▲びっくり！チキンカツ弁当 538円
▲ばくだんおにぎり 大きな焼鳥 167円
▲トリプル照焼チキンサンド 268円
▲デカ盛りプリン 214円
▲バター風味ブール 149円
▲2種のコロッケサンド カレー＆コーン 214円
▲マシマシ焼もろこしせんべい 50g 160円
「1個買うと1個もらえる」フェアも同時開催！
同時開催の「1個買うと1個もらえる」フェアでは、対象商品を購入するとその場で使える無料引換券が発券されます。
第1弾は11月19日～25日、第2弾は11月26日～12月2日。引換期間はそれぞれ14日間です。
■第1弾 11月19日～25日
※引換期間：11月19日～12月2日
■第2弾 11月26日～12月2日
※引換期間：11月26日～12月9日
ボリューム満点＆1個買うと1個もらえる14日間！
ボリューム満点の弁当やスイーツをお手頃価格で楽しめる今回のフェアは、忙しい日々の食事にも、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったり。デカ盛り好きも節約派も見逃せない、満腹必至の2週間になりそうです。
※価格は税込み表記です。