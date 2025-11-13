「大きなチキンステーキ弁当」など！ お値段そのままデカ盛り、ローソンストアで開催

ローソンストア100は11月19日から12月2日までの14日間、ボリューム満点の「デカ盛りチャレンジ」と、おトクな「1個買うと1個もらえる」フェアを同時開催します。

全17商品が“デカ盛り”に！

「デカ盛りチャレンジ」では、“デカ盛り”な弁当やおにぎり、パン、デザートなど全17商品（一部店舗では全14商品）が週替わりで登場します。

お値段そのままでボリュームアップする「ばくだんおにぎり炙り牛焼肉」や「トリプルハムチーズエッグサンド」などの他、お手頃価格の「デカ盛りプリン」など、がっつり食べられるラインアップとなっています。

■第1弾 11月19日～25日

▲大きなチキンステーキ弁当（バター醤油） 538円

▲ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉 173円

▲トリプルハムチーズエッグサンド 278円

▲デカ盛りプリンクレープ 225円

▲ガーリックフランス 149円

▲コロッケ＆メンチカツバーガー 171円

▲ひとくち歌舞伎揚 わさび 89g 119円

▲ころから 各種（レギュラー・レッド・チーズ）6個入り 214円

※全期間（11月19日～12月2日）販売

■第2弾 11月26日～12月2日

▲びっくり！チキンカツ弁当 538円

▲ばくだんおにぎり 大きな焼鳥 167円

▲トリプル照焼チキンサンド 268円

▲デカ盛りプリン 214円

▲バター風味ブール 149円

▲2種のコロッケサンド カレー＆コーン 214円

▲マシマシ焼もろこしせんべい 50g 160円

「1個買うと1個もらえる」フェアも同時開催！

同時開催の「1個買うと1個もらえる」フェアでは、対象商品を購入するとその場で使える無料引換券が発券されます。

第1弾は11月19日～25日、第2弾は11月26日～12月2日。引換期間はそれぞれ14日間です。

■第1弾 11月19日～25日

※引換期間：11月19日～12月2日

■第2弾 11月26日～12月2日

※引換期間：11月26日～12月9日

ボリューム満点＆1個買うと1個もらえる14日間！

ボリューム満点の弁当やスイーツをお手頃価格で楽しめる今回のフェアは、忙しい日々の食事にも、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったり。デカ盛り好きも節約派も見逃せない、満腹必至の2週間になりそうです。

※価格は税込み表記です。