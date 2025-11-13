このページの本文へ

11月19日スタート

「大きなチキンステーキ弁当」など！ お値段そのままデカ盛り、ローソンストアで開催

2025年11月13日 18時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ローソンストア100は11月19日から12月2日までの14日間、ボリューム満点の「デカ盛りチャレンジ」と、おトクな「1個買うと1個もらえる」フェアを同時開催します。

全17商品が“デカ盛り”に！

　「デカ盛りチャレンジ」では、“デカ盛り”な弁当やおにぎり、パン、デザートなど全17商品（一部店舗では全14商品）が週替わりで登場します。

　お値段そのままでボリュームアップする「ばくだんおにぎり炙り牛焼肉」や「トリプルハムチーズエッグサンド」などの他、お手頃価格の「デカ盛りプリン」など、がっつり食べられるラインアップとなっています。

■第1弾　11月19日～25日

▲大きなチキンステーキ弁当（バター醤油）　538円

▲ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉　173円

▲トリプルハムチーズエッグサンド　278円

▲デカ盛りプリンクレープ　225円

▲ガーリックフランス　149円

▲コロッケ＆メンチカツバーガー　171円

▲ひとくち歌舞伎揚 わさび 89g　119円

▲ころから 各種（レギュラー・レッド・チーズ）6個入り　214円
　※全期間（11月19日～12月2日）販売

■第2弾　11月26日～12月2日

▲びっくり！チキンカツ弁当　538円

▲ばくだんおにぎり 大きな焼鳥　167円

▲トリプル照焼チキンサンド　268円

▲デカ盛りプリン　214円

▲バター風味ブール　149円

▲2種のコロッケサンド カレー＆コーン　214円

▲マシマシ焼もろこしせんべい 50g　160円

「1個買うと1個もらえる」フェアも同時開催！

　同時開催の「1個買うと1個もらえる」フェアでは、対象商品を購入するとその場で使える無料引換券が発券されます。

　第1弾は11月19日～25日、第2弾は11月26日～12月2日。引換期間はそれぞれ14日間です。

■第1弾　11月19日～25日
　※引換期間：11月19日～12月2日

■第2弾　11月26日～12月2日
　※引換期間：11月26日～12月9日

ボリューム満点＆1個買うと1個もらえる14日間！

　ボリューム満点の弁当やスイーツをお手頃価格で楽しめる今回のフェアは、忙しい日々の食事にも、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったり。デカ盛り好きも節約派も見逃せない、満腹必至の2週間になりそうです。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

