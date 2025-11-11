これ1台で周辺機器が全部つながる！ 10ポート搭載のUSB-Cドックが登場

エレコム、VGAとHDMI対応の多機能USB Type-Cドッキングステーションを新発売

エレコムは、VGAとHDMIの2系統の映像出力ポートを搭載した多機能USB Type-C接続ドッキングステーションを、11月中旬より発売する。価格は9,980円。

10ポート搭載、外部ディスプレイもUSB機器も一括接続

新製品は合計10ポートを備え、USB機器や外部ディスプレイなど多様なデバイスを一台でまとめて接続できる。

搭載ポートは、USB 5Gbps対応のUSB-A×2、USB2.0対応USB-A×1、SDカードスロット、microSDカードスロット、1000BASE-T対応LANポート、4極ステレオミニジャックなどを装備。

さらに、4K出力対応のHDMIポートを通じて外部ディスプレイへの映像出力が可能なほか、VGA出力にも対応しており、さまざまなシーンで柔軟に使える。

最大100WのUSB Power Deliveryに対応、モバイル利用にも最適

USB Power Delivery（最大100W）に対応しており、パソコンを充電しながら安定した動作が可能。

ケーブルはType-Cの直付け設計で、長さは約25cm。コンパクトながら携帯性にも優れており、出張先やテレワークなどでも活躍が期待される。

高品質アルミ筺体で放熱性・耐ノイズ性を強化

本体にはシックなアルミ素材を採用し、放熱性と耐ノイズ性を両立。デスクまわりにも自然に馴染む上質なデザインに仕上がっている。

LANポートやイヤホンジャック、SDカードスロットなどを備え、ビジネスにもクリエイティブにも対応する万能ドックといえるだろう。