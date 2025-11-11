「スタンドはいらない」　MSYが放つ新発想ゲーミングモニター「GR2532DML-BK-SL」登場

MSY、新スタンドレスゲーミングモニター「GR2532DML-BK-SL」を発売

MSYは、11月21日に新製品「Gaming Monitor - GR2532DML-BK-SL」を発売する。価格は51,980円。人気の「GRAPHT STANDARD」シリーズから登場するスタンドレスモデルだ。

スタンドを省いた新発想、デスクの自由度を最大化

今回登場するスタンドレスモデルは、従来モデルと同等の高性能を維持しつつ、スタンドをあえて省いた新しいコンセプトの製品。モニターアームの使用を前提とした設計により、より自由度の高いデスク環境を構築できる。

ゲームプレイ時の集中力を損なわないよう設計されており、スタンド不要派のユーザーからのニーズに応える形で、価格面も抑えられているのが特徴だ。

VESAマウント対応で即アーム装着可能

VESAマウント（100×100mm）に対応しているため、購入後すぐにモニターアームに取り付けが可能。従来のスタンド設置に伴う手間を解消し、デスクレイアウトの自由度を高める。効率的かつ快適な作業環境を求める多忙なゲーマーにとって理想的な一台といえるだろう。

製品は「GRAPHT OFFICIAL STORE」および全国の家電量販店、PC専門店で販売される予定だ。